牛奶中毒｜美國295人飲生牛奶中毒2歲童嚴重！天然奶3營養豐富啲?

美國加州公共衛生部發布了對 Raw Farm LLC生牛奶的召回公告，原因為它導致有多名患者食物中毒，患者年齡從2歲到73歲不等。生乳製品可能含有多種病原體，包括李斯特菌、大腸桿菌、彎曲桿菌、沙門氏菌和甲型肝炎。



生牛奶致美國295人食物中毒 最細2歲病情嚴重

美國鹽湖縣衛生部門的資料指，自2009年以來，猶他州已記錄了25 起與生乳消費相關的彎曲桿菌感染爆發事件，總共導致295人患病。近日，猶他州和聖地牙哥的衛生部門指，由本年9月中旬至10月26日，已有19人因飲用Raw Farm LLC未經高溫消毒的生牛奶食物中毒，當中患者年齡從2歲到73歲不等，3名受害兒童更因病情嚴重，需要住院治療。

生牛奶致美國295人食物中毒（RAW FARM USA）

美國聯邦法律禁止跨州銷售原奶，但召回通知指出，原乳農場未經高溫消毒的牛奶在多個州分銷。美國疾病管制與預防委員會完全不建議食用生牛奶及相關產品。尤其是65歲及以上的長者、5歲以下的兒童以及免疫系統較弱的人。

「生牛奶」被稱「天然奶」健康啲？藏多種疾病風險

生牛奶被稱作天然奶出售（foodsafetynews）

生牛奶指完全沒有被人工加工過的牛奶，包括任何消毒殺菌的加工法，它們當中有的被稱作天然奶出售，有人認為生牛奶是普通消毒過的鮮奶更富有營養，因此更值得飲用，這種觀念絕對是錯誤的！

美國聯邦疾病管制與預防中心、食品藥物管理局以及美國大多數州和地方衛生部門，也建議不要食用未經高溫消毒的生牛奶及其製成的產品。生牛奶可能含有多種病原體，包括李斯特菌、大腸桿菌、彎曲桿菌、沙門氏菌和甲型肝炎。 而且某些受污染的生牛奶和由其製成的產品看起來、聞起來或嘗起來並不難聞，消費者在沒有實驗室檢測的情況下，根本難以發現病原體。

生牛奶可能含有多種病原體，包括李斯特菌、大腸桿菌、彎曲桿菌、沙門氏菌和甲型肝炎（istockphoto）

生牛奶風險高 營養價值會更高？

飲用生牛奶的風險很高， 但還是有人覺得它營養價值比一般消毒過的牛奶更豐富， 繼而嘗試，牛奶營養更高是真的嗎？牛奶的消毒法有兩種，一為對牛奶營養質量的影響微乎其微的巴氏殺菌法，二為超高溫滅菌處理(UHT milk)。超高溫滅菌處理的確會明顯降低了牛奶當中的一些水溶性維生素，例如多種維他命B，維他命C和葉酸等。但如果想避免這種情況， 只要選擇飲用巴氏消毒法的牛奶便可以了。

生牛奶風險高 （istockphoto）

香港市面上能夠買到的牛奶，全部都經過合規格的消毒方法，除了食安中心公布的個別違規個案外，大家只要購買和飲用日期內的牛奶或牛奶產品，都不用擔心有食物中毒的風險。 同時大家也要留意，切忌飲用不可靠、不受規管或者不明來歷的飲料、食品。

資料來源：foodsafetynews/美國疾病管制與預防委員會/加州公共衛生部