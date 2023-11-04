護齒宜忌｜防蛀牙增唾液牙醫推5食物飲水都得　戒咬冰果乾9食物

牙痛慘過大病，筆者近日也受到牙痛的折磨，可說是生不如死，尤其是在牙醫費用高昂的香港。不想經歷這種痛苦，就要從日常生活習慣開始，有9種食物會傷牙齒要小心。



保護牙齒3壞習慣要戒

牙痛不是病，痛起來要人命，牙痛的滋味真的叫人非常難受。牙齒可以幫助撕咬和咀嚼食物，對講話也有重要影響，更為臉部結構提供很大的支撐。想要好好保護它們，第一步就是遠離壞習慣，台灣大謙牙醫診所就在其官網提醒大眾，有三個常見的壞習慣要戒，就是咬指甲、吸吮手指、磨牙。

咬指甲要戒（istockphoto）

這三種行為會以不同的方式影響牙齒健康。咬指甲可能會將細菌引入身體；吸吮手指可能使牙齒不正；至於磨牙是一個難以改變和控制的習慣，可能會對牙齒造成重大損害，但可透過在夜間佩戴護齒器，或白天食用軟質食物，以幫助減少磨牙造成的傷害。

傷牙齒9食物 果乾、咖啡、酒...

除了日常生活習慣， 我們平日所吃的食物傾向，也會對牙齒有影響。台灣嶺先牙醫診所就講解了9種食物如何損害牙齒：

1.硬糖

雖然這些硬糖果看起來無害，但吃得太多，持續接觸糖分下會傷害你的牙齒，咀嚼時還可能使牙齒破損或碎裂。

2.冰塊

冰塊是用來降溫的，而不是用來咬的。（istockphoto）

冰塊是用來降溫的，而不是用來咬。很多人誤以為咬冰，畢竟它只是水，無糖亦不含任何酸性，但這種觀念絕對是大錯特錯！咀嚼太硬的物質容易使牙齒受損。

3.橙、檸檬等酸性食物

經常接觸酸性食物會腐蝕琺瑯質，長期下來會使牙齒變差。酸性水果或果汁也可能刺激口腔潰瘍。如果你很喜歡這類食物，請記得在吃完之後喝大量的水。

4.咖啡

咖啡即使不加糖，含咖啡因的咖啡或茶會使口腔乾燥。而頻繁地飲用可能會弄髒你的牙齒。

5.黏性食物

果乾容易留在牙齒上。 （istockphoto）

黏性食物如軟糖、蜜餞、果乾等會損害你的牙齒，因為它們比其他類型的食物更容易留在牙齒上。 如果你常吃這類食物，記得吃完要漱口，並小心地刷牙和使用牙線。

6.脆的零食

如薯片、蝦條香香脆脆又好吃，很多人都愛。但這類食物充滿了澱粉，而這些澱粉往往會被卡在牙齒間。

7.含糖飲料

細菌會使用糖份來產生酸性物質侵蝕你的牙齒。（istockphoto）

細菌會使用糖分來產生酸性物質侵蝕牙齒。大多數碳酸飲料，包括汽水、可樂，都是酸性的，因此對牙齒不好。 含咖啡因的飲料，如可樂，還會令你口乾舌燥。

8.酒

身體在代謝酒精時需要水分，會令人口乾舌燥。過度飲酒的人唾液會漸漸變少，可能導致蛀牙和其他口腔感染。過量的酒精攝取還會增加罹患口腔癌的風險。

9.運動飲料

許多運動和能量飲料都含有大量的糖。 美國兒科學會稱，運動飲料對於從事長時間劇烈運動的年輕運動員有幫助，但在大多數情況下是不必要的。

護齒5食物 水、牛奶、水果

1.水

水能協助清潔口腔、帶走體內廢物，並且不會造成額外的負擔。（istockphoto）

水是最棒的飲料，除了能有效止渴，還能協助清潔口腔、帶走體內廢物，並且不會造成額外的負擔。



2.乳製品

牛奶和其他乳製品，如乳酪（無糖）等，它們糖含量低，對牙齒健康有益。 另外，它們含有蛋白質，並且充滿了鈣質，可以幫助強化你的牙齒。



3.脂肪比例低的蛋白質食物

雞蛋有助於強化牙齒，並含有對人體有益的多種蛋白質。（istockphoto）

如瘦肉、魚、牛奶和雞蛋，有助於強化牙齒，並含有對人體有益的多種蛋白質。



4.水果和蔬菜

它們富含水和纖維，因此有助於平衡所含的糖分，並有助於清潔您的牙齒。咀嚼也有助於刺激唾液分泌，從而清除牙齒中的有害酸性物質和食物顆粒。



5.堅果

碳水化合物含量低的堅果不會增加蛀牙風險（istockphoto）

堅果含有蛋白質和礦物質，對整體健康很重要。此外， 因爲碳水化合物是導致蛀牙的產酸細菌最愛的食物，因此碳水化合物含量低的堅果不會增加蛀牙風險，同時嚼堅果刺激唾液分泌，可能減少蛀牙風險。



參考資料：嶺先牙醫診所/大謙牙醫診所