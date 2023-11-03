豆漿vs豆奶營養|哪款鈣多？哪款蛋白質豐富？1類人忌飲易呼吸困難

豆漿、豆奶有什麼分別？豆製飲品經常出現在我們日常生活中，除了是乳糖不耐症人士的福音外，如麥精、維他奶等，它們還是我們的童年回憶。但你有想過，其實豆漿、豆奶到底有什麼分別？



豆漿vs豆奶 營養、製作、味道大不同

豆漿vs豆奶，營養、味道有咪分別？（istockphoto）

豆漿、豆奶兩者者是豆製飲品，甚至有很多人都以為，他們是同一樣的東西，但它們其實無論做法與味道都大不相同。豆漿可以說是黃豆的原汁原味，製作方法是將黃豆浸水後煮滾，經由磨漿、過濾、煮沸以後，再按個人喜好，選擇是否加糖便可以了。原味豆漿散發着濃郁的豆味，卻非人人可以接受，但營養價值相當高，蘊含豐富植物蛋白質、多種維他命、鐵、鏻、鈣等礦物質。

豆奶是混合製品，它是在豆漿的基礎下，再經過提煉而出來的。（istockphoto）

豆奶則是混合製品，它是在豆漿的基礎下，再經過提煉而成。豆奶會添加糖及其他調味，而且會經過磨碎、過濾、高溫加熱、脫臭、冷卻等過程，相對來說較易入口，如筆者小時候最喜歡喝的維他奶便是豆奶的一種。雖然豆奶較易入口，但其營養價值就較豆漿為低了。

豆製飲品為乳糖不耐症者福音 黃豆過敏要小心

乳糖不耐症就是身體無法完全消化乳糖，因此在食用乳製品後，患者會有腹瀉、排氣和脹氣的情況。乳糖不耐症患者在亞洲的比例很高，在香港亦非常普遍，而因為豆漿、豆奶不含乳糖，對於乳糖不耐症的人士不會產生副作用，所以不少人會以豆製飲品取代牛奶，但雖如此，豆製飲品也不一定人人適合飲用。

不少人會以豆製飲品取代牛奶，但其實豆製飲品也不一定人人都適合的。（istockphoto）

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟在一篇健康報道中指，黃豆過敏患者如不慎吃了黃豆或豆製品後，會出現全身皮膚發癢、皮疹、紅腫、膨疹等症狀，更嚴重者甚至會出現嘴唇、眼皮水腫，及呼吸困難。有些輕微過敏者因症狀不明顯，較不易被察覺，長久後就形成慢性濕疹。大家在吃東西前記得先了解自己體質了。

21款豆製飲品營養檢測結果 維他奶糖非最高

《香港01》「01教煮」記者曾到市面隨機抽取21款豆製飲品樣本，按它們的營養標籤進行檢測，當中發現6成樣本屬低糖、2款屬無糖，其中為人熟知的維他奶竟不是當中的高糖之選！在眾抽查產品中，日本「MARUSAN麥精豆奶」的含糖量最高每100毫升含7.7克糖（約1.5粒方糖），是唯一一款屬於高糖的類別。

請按圖看豆漿、豆乳、豆奶營養（由每100蛋白質含量最低至高排列）：

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資料來源：HEHO/本家/台灣好農/健康2.0/早安健康