城市創科大挑戰中小學組教師簡介會、培訓周六展開　即睇報名詳情

第二屆《城市創科大挑戰》由即日起至5月16日期間接受報名，設有4個組別，參賽者需就「山人有計」或「幫人有計」兩大副題其中一項出謀獻計，提出創新科技意念。



本周六（13日）將舉辦首場網上簡介會和導師工作坊，以協助中小學教師帶隊參賽；指導及啟發學生發揮創意，設計創新方案。導師工作坊可計算作教育局教師持續專業發展活動時數，歡迎有意報名參賽的學校教師報名參加。此外，首200所報名參加導師培訓和參賽小學，更可獲贈價值500元的英國STEAM教學套裝。



立即報名參加《城市創科大挑戰》導師工作坊

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮。（黃寶瑩攝）

第二屆《城市創科大挑戰》啟動禮已於3月16日舉行，由財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技署署長李國彬先生以及香港科技園公司主席查毅超博士擔任主禮嘉賓，並已正式接受報名。比賽接受參賽者以個人或不多於5人組隊參賽，中小學組並無限制各校報名參賽數目。

中小學組4月13日舉辦網上簡介會、教師專業培訓

中小學組簡介會將於4月13日以網上視像會議形式舉行，向帶隊教師簡介比賽規則、參賽要求、重要日期等，協助他們了解比賽要求和細節。同日將會舉辦培訓工作坊，題目為「創新與創意思維」，屆時將邀請大學專家和資深中學校長分享創新與創意思維。

另一網上導師工作坊「STEAM學生團隊培育與項目指導」將於4月20日舉行，兩個工作坊皆可計算作教育局教師持續專業發展活動時數。

此外，大會將於4月27日起舉辦多場分別為小學、初中和高中而設的「設計思維工作坊」，以及於5月3日起，分別邀請上屆中學組及小學組得獎者，分享參賽經驗。報名參加導師工作坊

首200所報名參賽及出席工作坊小學 可獲贈STEAM教學套裝

最後提提大家，首200所報名參加比賽簡介會、導師工作坊以及參賽的小學，將可獲贈價值500元的英國MEL Science推出的STEAM教學套裝。該教學套裝將提供科學實驗所需道具並附以網上短片 / AR影像等，讓學生可透過套裝自學和自行完成實驗。