近70位校長參加中華傳統文化研修班　旨在引領學生傳承中華文化

為配合香港學界推動認識中華文化教育，由中國兒童、南京大學聯合主辦、中國兒童中心對外交流中心、九龍地域校長聯會、南京大學哲學學院承辦的第二屆香港中小學、幼稚園「中華傳統文化校長研修班」在7月16日於九龍塘耀中國際學校舉行開班儀式。今年有近70位校長報名參加，比去年多近一倍。課程以線上線下形式進行，為期3個月，課程圍繞中華文化，從地方、文字、音樂、藝術等方面更深層次了解中華文化。研修班將於10月23至27日在南京舉行結業禮及實體交流活動。



第二屆香港中小學、幼稚園「中華傳統文化校長研修班」在7月16日於九龍塘耀中國際學校舉行開班儀式。近70位校長報名參加為期3個月的線上線下課程學習中華文化，並於10月23至27日在南京舉行結業禮及實體交流活動。（九龍地域校長聯會提供圖片）

九龍地域校長聯會主席郭文坤校長致辭時表示，校長作為建設、引領和實踐學校文化的人，需從認識中華文化開始，並善用各界資源，將民族的優秀面傳承下去。他希望校長於研修班後，能在校推動學生學習中華文化及培養學生的愛國心。

九龍地域校長聯會主席郭文坤校長致辭時表示，校長學習中華文化後，可更有效在學校內推動中華文化，並負責任地將民族的優秀面傳承下去。（盧嘉傑攝）

教育局常任秘書長李美嫦致辭時指研修班課程非常豐富，希望透過促進與內地學校文化交流，提升兩地教育質素。她又以「讀萬卷書不如行萬里路」指教育局積極推動學生課堂內外國民教育，除了課程，比起書本及電視上的認識，學校同內地姊妹學校交流，將有助學生親身體驗國家最新發展及成就，提升他們的民族自豪感和愛國情感。

教育局常任秘書長李美嫦致辭時指教育局會與學校攜手繼續推進國民教育及愛國主義教育，培養學生的國家觀念、民族自豪感和愛國情懷。（九龍地域校長聯會提供圖片）

研習班為期3個月，包括線上直播課堂、錄播影片、及到訪南京實地交流及結業禮。課程包括《漢字:傳承中華文明的基因》、《水磨 昆生——昆曲小生賞析》、《勝景金陵:明清民國南京的行旅空間和城市文化》等。