近70位校長參加中華傳統文化研修班 旨在引領學生傳承中華文化
撰文：盧嘉傑
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為配合香港學界推動認識中華文化教育，由中國兒童、南京大學聯合主辦、中國兒童中心對外交流中心、九龍地域校長聯會、南京大學哲學學院承辦的第二屆香港中小學、幼稚園「中華傳統文化校長研修班」在7月16日於九龍塘耀中國際學校舉行開班儀式。今年有近70位校長報名參加，比去年多近一倍。課程以線上線下形式進行，為期3個月，課程圍繞中華文化，從地方、文字、音樂、藝術等方面更深層次了解中華文化。研修班將於10月23至27日在南京舉行結業禮及實體交流活動。
九龍地域校長聯會主席郭文坤校長致辭時表示，校長作為建設、引領和實踐學校文化的人，需從認識中華文化開始，並善用各界資源，將民族的優秀面傳承下去。他希望校長於研修班後，能在校推動學生學習中華文化及培養學生的愛國心。
教育局常任秘書長李美嫦致辭時指研修班課程非常豐富，希望透過促進與內地學校文化交流，提升兩地教育質素。她又以「讀萬卷書不如行萬里路」指教育局積極推動學生課堂內外國民教育，除了課程，比起書本及電視上的認識，學校同內地姊妹學校交流，將有助學生親身體驗國家最新發展及成就，提升他們的民族自豪感和愛國情感。
研習班為期3個月，包括線上直播課堂、錄播影片、及到訪南京實地交流及結業禮。課程包括《漢字:傳承中華文明的基因》、《水磨 昆生——昆曲小生賞析》、《勝景金陵:明清民國南京的行旅空間和城市文化》等。