右思維幼稚園宣布9月重開　新團體接管轉非牟利　理念、課程不變

位於南區的右思維幼稚園原定於本月底停運，校方本月（5日）發家長信公布幼稚園將會在2024/25新學年開放入學申請，並由新團隊接管，由趙曾學韞擔任榮譽校監，學校的理念、課程將維持不變，亦就拖欠家長建校費提出緩解方案。



教育局回覆查詢指，收到有關學校擬轉換營辦機構和管理層的通知，尚待學校提交校董註冊申請及新營辦機構的詳細資料。局方在收到有關資料後，會按既定機制和程序處理。



有家長及贊助人將成立慈善機構以接手營運學校，並成立一個董事會就學校發展作戰略決策。（洪芷菁攝）

由趙曾學韞擔任榮譽校監

位於南區的右思維幼稚園原定於本月底停運，校方本月（5日）發家長信公布，幼稚園將會在2024/25新學年開放入學申請，並由新團隊Head Team Limited接管。現時學校已經開始接受新學年的入學報名。

團體表示，目標是將學校轉型為非牟利機構辦學團體，正在申請《稅務條例》第88條對非營利組織的稅務豁免資格。團隊亦將成立新校董會，並由趙曾學韞擔任榮譽校監，而校監則由聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生擔任。

另外，Rightmind創辦人何容雅瑩將擔任課程總監，專注於監督課程和教師培訓，以維持學校的高標準教育。至於學校發展方面，信中表示學校的核心理念、價值及課程均維持不變。

就拖欠建校費提出三個緩解方案

就校方拖欠家長建校費問題，信中表示但與前辦學團體之校監何容雅瑩相討後，提出緩解方案，包括承諾將未來5年的營運盈餘的30%發放給前辦學團體的學校發展基金（CCF）持有人；如前CCF持有人的子女仍在本校就讀，每年的6月及7月可獲得新辦學團體的學費贊助（每月5,750元），兩年共獲得23,000元的贊助。（相等於前辦學團體拖欠家長CCF的全數金額）。

至於有前CCF持有人子的女已經不在學校就讀，若家長介紹朋友的子女入讀本校，同時被介紹人的子女於本校完成整個學年，該持有人可於該年的6月及7月分別獲得新辦學團體的贊助，共港幣11,500元，(相等於前辦學團體所欠家長的 CCF 之一半金額），方案將維持5年。