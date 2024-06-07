大圍路德會愛心幼稚園8月停運影響40多名師生　傳道籲有心人接手

有40多年歷史的大圍路德會愛心幼稚園經營困難，曾任宗教主任的傳道公開發信，指路德會總會上月下旬開會決定不再經營該幼稚園，8月結束營運，令全校10名教職員、至少18名學童受影響。信中指幼稚園教職員均熱心教育，校舍完好，呼籲有心人士接手經營該處幼稚園及教會，幫助一班教職員及學生。



大圍路德會愛心幼稚園被指8月將結束營運。（資料圖片）

18名K1及K2學童要轉校

曾於路德會愛心幼稚園任宗教主任、現是仍在幼稚園內路德會生命堂做義務福音工作的傳道畢國雄，發信公開呼籲對教育及教會工作有心人士，可接手繼續經營幼稚園及教會。

信中指出，路德會總會匆忙在上月下旬，開會決定不再經營愛心幼稚園，並於今年8月正式結束營運，令全校師生及校工茫然。現時該校有5名教師、2名校務處職員及3名校工，校長屬臨時任職；校內有3名K1、15名K2及16名K3學生，即18名K1及K2學童要轉校，K3學童升小一影響較小。

校舍九成設施為新裝修 月租約4萬多元

信中指出，愛心幼稚園教職員均熱心工作，校舍接近1萬平方呎，校內設施完好齊全，不，月租約4萬多元，呼籲有心人士接手，協助教職員及學生，也免得浪費價值幾十萬、九成新裝修的設施。

信中提到，幼稚園先後兩次發生校工和教員集體辭職事件，以及一名任路德會傳道暨宗教主任的勞資糾紛，雖已庭外和解，但因被報道致學校名聲受損，未能挽救學校。