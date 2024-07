團體辦幼稚園冀助非華語學童學兩文三語　打破少數族裔與社區隔閡

非牟利機構匯成教育(Integrated Brilliant Education,IBEL)在信和集團及黃廷方慈善基金支持下,今年4月正式成立勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園。IBEL聯合創辦人及行政總裁Manoj Dhar期望為香港的非華語學生克服學習語言的障礙,以「學校」的身份、從根源解決問題。



Manoj 表示,少數族裔與社區之間建起了一道牆,令他們或沒有信心與華語人士對話。他又認為教育應是與生俱來的權利,不應被視為特權,「我們希望可以打破一說法:『在港就讀的華語兒童擁有可視的英語水平,或在港的非華語兒童無法學習粵語去表達自我。』」最終目標是培養一代精通三種語言的兒童。



校長張蔚媛期望幼稚園可在兩年後納入學券制,屆時學生將不必交付學費。



IBEL聯合創辦人及行政總裁 Manoj Dhar (右)望為在港非華語學生克服學習語言的障礙。(余月明攝)

創辦人:非華語低收入家庭兒童學習語言有困難

匯成教育為非牟利機構,旨在教育及賦予在香港貧困的非華語兒童,共創更美好的未來。聯合創辦人及行政總裁Manoj Dhar表示,非華語低收入家庭的兒童在學習語言方面會遇上困難,並舉例指在不同州、城市或國家,如不懂當地語言,不但會影響教育,亦會影響他們融入社會、了解文化及就業的能力。

Manoj留意到這異常的現象後,「有兩種解決方法,一是紙上談兵,另一方法是捲起衣袖嘗試解決問題(roll up your sleeves and try and solve the problem)」,終於機構2015年在佐敦成立首間教育中心,並在2018年成立第二所教育中心。

學校以中文教學對非華語兒童造成連鎖反應

由於香港大部分學校都用粵語教學,Manoj 期望可以讓非華語兒童克服學習語言的障礙。他說:「學習語言是一回事,但在語言中學習又是另一回事。」故在校內學習多個科目同時,若都是以中文教學,非華語兒童在沒有中文基礎的情況下,自然不會及格,因而對兒童造成連鎖反應。

IBEL聯合創辦人及行政總裁 Manoj Dhar (右)望為在港非華語學生克服學習語言的障礙;左邊為校長張蔚媛。(余月明攝)

以「學校」身份從根源解決問題 目標令幼稚園變免費

Manoj 提到,在最新一份《財政預算案》中,見教育、醫療及社福是政府優先處理的事項,而政府在教育方面投入大量資金同時,學生可享受免費教育,理應可消除所有教育障礙,惟他們卻沒有機會學習語言,故他認為教育是對抗權力唯一及最好的解藥(only and the best antidote to power is education)。

為了可以從根本解決問題,他認為坐於校外並不能直接影響學校,也無法幫助他們改變因語言而成的種族歧視,因而決定以「學校」的身份、從根源解決問題,開設以免費為最終目標的幼稚園,「這幼稚園消除教育的任何障礙,教育應是與生俱來的權利,不應被視為特權。」終在今年4月正式開辦匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園。

在信和集團及黃廷方慈善基金支持下,IBEL在今年4月正式成立勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園。(余月明攝)

教育局支援非華語學生開支增兩倍 惟他們「仍然在掙扎」

Manoj表示,教育局為非華語學生提供全方位支援的開支,由2億元升至在2022/23學年的5.9億元,惟非華語學生「仍然在掙扎」。被問及會否為幼稚園訂立KPI(關鍵績效指標),他希望不論是少數族裔抑或華人,兒童都可以變得更多元化,「我們希望可以打破一說法:『在港就讀的華語兒童擁有可視的英語水平,或在港的非華語兒童無法學習粵語去表達自我。』」最終目標是培養一代精通三種語言的兒童。

他也希望學校及教育工作者可以留意到,學童之所以要穿上穿校服,意味著教育者和學校必須善待每一個人,尊重並對待每個孩子,給予同樣機會、有教無類,「我們不會因為你的外表而用不同方式教你、或她會因為我的外表而用不同方式教我。」他認為穿校服並非指每個人都是完全相同的複制品,而是校服作為一個象徵意義同時,可令人緊記及理解必須以平等方式對待他人。

匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園校長張蔚媛介紹幼稚園的設施。在進入幼稚園時,大家都要先脫鞋,在鞋櫃對上位置亦可見幼稚園的兩套校服及一套體育服。幼稚園內合共有4間課室,中間位置是活動空間,學生可以駕駛玩具車、「煮飯仔」的廚房設施、音樂空間等,另外也設有醫療室。

於2023/24學年,一共有56位學生,包括幼稚園、 ECA課外活動及幼兒學前銜接班的學童入讀。

信和及黃廷方慈善基金資助 學費減62%

張校長表示,現時合共有4位老師,料新學年會再聘請額外2位中文及英文老師。在信和集團及黃廷方慈善基金資助下,幼稚園的學費由每期3,950元減至1,500元,減少62%;並將會以200名學生為目標,望在兩年後幼稚園可納入成為「券校」(即加入學前教育學券計劃),屆時學生將不必交付學費。現時課程主要是以廣東話教學,每日分別會用20分鐘學習英文及普通話。

她補充,因應不同學生國家的文化,幼稚園並無儀容規定,例如耳環、男生不必剪短頭髮等;她又提及幼稚園並不只會招收非華語兒童,不論是來自甚麼地方、或本地學生都很歡迎。

Manoj表示,信和集團一直以來提供不少協助。(黎婉婷攝)

匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園是在信和集團及黃廷方慈善基金支持下而成立,Manoj 表示,信和集團一直以來提供不少協助,「他們說對此(成立幼稚園)產生共鳴,希望可以幫助我們,為我們提供接下來三年的資助金額。」

他指社區上設有少數族裔學校、班級,故少數族裔與社區之間已建起一道牆,認為他們甚至沒有信心與華人交談,而信和能夠理解少數族裔的情況,並與學校合作多項活動,包括文化體驗活動,加深兒童對中國文化的了解。「這不僅是金錢的問題,更是每次精心策劃的體驗,讓孩童獲得真正的教育體驗。」

信和集團與學校合作舉辦多個活動,圖為欖球活動。(信和集團提供)

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示,很高興信和集團也可盡一分力、合力透過互動和愉快學習方式加深兒童對香港和中國文化的認識。她早前與IBEL的學生一同參與活動,學生臉上洋湓的喜悅令她感到溫暖,相信即使微小的力量亦能對兒童有正面的影響,協助他們適應生活及擴大社交圈子,拓展視野,從而融入社會。