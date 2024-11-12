港雋動力青年協會辦粵港青年交流團　深化兩地文化教育交流

港雋動力青年協會上月以香港青年創業環境瞭解與實訓、灣區動起來，「穗港文化」體驗與交流等為主題，舉辦了青少年粵港交流團活動，以促進粵港兩地青少年的相互瞭解與交流，加深對彼此文化的認識，並探索教育合作的新路徑。



130名師生參與由港雋動力青年協會舉辦的粵港青年交流團。

交流團由港雋動力青年協會聯席主席鄭紀謙、謝偉忠、副主席林思浩、鄭展宏、張志文等人帶領，合共130名師生參與。 訪問團行程非常豐富，先後到訪了西關外國語學校、林鳳娥小學，廣東華商學院，並與當地師生進行了深入的文化交流和體育團康活動。

在首站西關外國語學校的交流活動中，本港學生在當地學生嚮導的帶領下參觀了校園、校史室、排球館、智慧圖書館和會議中心等，瞭解了內地的教育文化和校園環境，並進行了深度交流。交流團之後抵達廣州市荔灣區林鳳娥小學，兩地學生透過籃球友誼賽和校園文化交流，促進了粵港澳大灣區內青少年之間的交流。

交流團之後還參觀了中科創英匯粵港澳青年雙創基地，了解了大灣區的創業環境和政策支持，以及參觀了白鵝潭大灣區藝術中心、七彩澳遊世界和到訪廣州沙面，讓香港學生感受廣州深厚的歷史文化背景。

學生參觀白鵝潭大灣區藝術中心。

主席鄭紀謙和謝偉忠均表示，交流團不僅促進了兩地學生的交流與合作，也加深了他們對彼此文化的理解。協會將繼續回應國家粵港澳大灣區發展戰略，推動內地與港澳深化合作，助力兩地青年交流、合作、共融。