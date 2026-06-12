AVA GREEN辦AI繪畫工作坊　融合科技藝術啟迪新生代保育意識

由環境及自然保育基金資助，AVA GREEN主辦的「童趣繪自然：探索生物多樣性 – 共創生態故事」生物多樣性AI繪畫工作坊已於5月底在將軍澳佛教志蓮小學舉行，吸引約 80 名親子參與者，大會希望透過藝術創作與創新科技，引領新生代深入認識生態保育的重要性，拓闊了學生對生物多樣性的視野。



教育科技公司Re:learn導師，運用AI技術，將學生的畫作轉化為3D立體模型，並透過AR投射至現實環境之中。（AVA GREEN提供圖片）

是次工作坊將環境教育、藝術創作與尖端科技融為一體，參與學生首先透過短片認識海洋公園的保育動物及其棲息地，從多元視角加深對生態系統及物種保育的理解。在充分認識保育動物後，學生們用顏色筆創作保育動物作品。

其後教育科技公司Re:learn導師，運用人工智能（AI）技術，將學生的畫作轉化為3D立體模型，並透過擴增實境技術（AR）投射至現實環境之中，讓學生得以與自己親手創作的動物「同框」合照留念，親身體驗科技與藝術結合的樂趣。

AVA GREEN 召集人Victor Yeung 表示，「我們希望藉著科技的力量，讓生態保育的信息更生動地走進年輕一代的心中，激發他們成為未來的守護者。」

他指出看見同學們從認識保育動物，到親手創作、再透過AR讓作品栩栩如生地呈現眼前，整個過程充滿驚喜與感動。