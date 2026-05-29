生產力局與八大教育團體簽署五項合作備忘錄　推動AI教育發展

香港生產力促進局（生產力局）早前與八個主要學界團體簽署五項合作備忘錄，涵蓋學生數碼素養提升、師資培訓、課程開發及產業連結等關鍵領域，構建可持續的AI教育生態，推動AI教育全面落地，預計覆蓋全港超過500間中小學。



生產力局與天主教教育事務處簽署「道德AI融合與全人未來教育」合作備忘錄，為中小學共同推動「道德AI」課程。（生產力局）

五項合作備忘錄 推動AI教育落地

其中生產力局與天主教教育事務處簽署「道德AI融合與全人未來教育」合作備忘錄，共同推動「道德AI」課程設計，將倫理思維與社會責任融入AI學習。此外亦會與津貼小學議會、香港中文中學聯會、香港津貼中學議會及香港資助小學校長會簽署「攜手培育未來技能人才」合作備忘錄。透過科技企業參訪、校本AI案例展示及產業對接活動，讓學生提前接觸創科產業脈搏，強化實戰體驗。

另外生產力局與香港電腦教育學會簽署「攜手推動AI教育 培育未來數位人才」合作備忘錄，合作推動AI教育普及化；與香港教育工作者聯會創科教育中心簽署「共同培養未來技能人才」合作備忘錄，推出「STEAM專業教育導師培訓課程」。

生產力局與香港電腦教育學會簽署「攜手推動AI教育 培育未來數位人才」合作備忘錄，全面提升學生數碼素養及創新能力。

生產力局亦與香港直接資助學校議會簽署「開啟AI創新與未來技能發展計劃」合作備忘錄，並已率先於香港管理專業協會李國寶中學建立AI能力建設試點，涵蓋教師培訓、家長工作坊及學生素養課程，強調實作能力、倫理意識與數據素養，致力打造可持續發展的AI教育生態模式。

生產力局轄下生產力學院正式推動「全民AI」培訓計劃，推出「AI賦能 · 未來技能」框架，全面提升學校、學生及公眾的AI應用能力。在2025至2026年度期間，生產力學院已舉辦超過1,100場培訓活動，吸引逾60,000人參與，其中350場聚焦AI主題，反映社會對AI能力提升的殷切需求。