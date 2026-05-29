逾四分一中學生不喜歡學校生活　8.4%屬學校隱性疏離成輟學先兆

香港基督教服務處（服務處）早前進行「中學生學校生活連結程度調查」，受訪1,958名中一至中五學生中，逾25.5%受訪中學生「不喜歡」學校生活；有8.4%的學生處於「學校隱性疏離」風險水平，即每12人中就有1人 ，這些學生雖仍正常上學，但內心與行為已與校園生活疏離，是累積成輟學的關鍵先兆 。服務處建議可從學校、家庭及社區三大層面，幫助具「隱性疏離」風險的學生面對生活負面經歷、建立社交圈子和學校連結。



調查發現，每12人中便有1人（8.4%）的受訪學生具「隱性疏離」風險。雖然他們仍然上學，但其行為已反映出與「學校生活連結」的疏離，亦是及早辨識的關鍵行為訊號。

小息午飯常獨處學生頻率高五成半

有「隱性疏離」風險的學生，「小息／午飯時間經常獨處」頻率高五成半、「在小組活動中表現被動」及「在課堂上很少主動發言或回應」分別比沒有「隱性疏離」風險的學生高出逾三成及逾兩成。

遲到、缺席、早退亦是其中一個指標，具「隱性疏離」風險的學生，他們出現「遲到」、「無故缺席」、「經常請假」及「早退」分別比沒有風險的學生高出三至四成。同時，從未參與課外活動的學生，其「隱性疏離」風險比有參與者高出三成半。相反，參與活動愈多，風險愈低，反映參與活動能有效強化學生與學校的連結感。

具「隱性疏離」風險的學生，他們出現「在課餘時間沒有與同學聯繫」及「在社交場合明顯表現緊張或不安」，均較沒有風險者高出逾三成。

青年 Ada(化名，右)分享曾經輟學與重返校園的心路歷程。（香港基督教服務處提供）

17 歲的Ada（化名）曾受家庭問題所困擾，甚至因負面情緒而影響她的朋輩關係及上學動力，自初中起已頻繁遲到和請假，更於中四毅然輟學。後來，Ada 透過參與本處綜合青少年服務中心的活動，拓展生活中正向支持的關係。 在朋友和社工的支持下，她積極面對自身情緒問題，亦 明白升學的重要性。現已重返校園，重讀中學課程，並以完成DSE考試作為目標。

曾遭欺凌學生風險高逾七成

調查指出，「隱性疏離」並非單一因素造成，而是個人特質、情緒、學校生活、社會與家庭支援等多重問題交織的結果。 研究顯示曾遭欺凌的學生，其「隱性疏離」風險比一般學生高出逾七成；有特殊學習需要學生的風險亦高出近五成，且擁有特殊學習需要類別愈多，風險愈高。

建議家、社、校三方聯手

香港基督教服務處兒童及青少年服務服務總監蔡慧儀(中)表示，是次調查的目的正是讓這群具「隱性疏離」風險學生及早被發現，以減低他們輟學及隱蔽的風險。（香港基督教服務處提供）

服務處建議可從學校、家庭及社區三大層面，幫助具「隱性疏離」風險的學生面對生活負面經歷、建立社交圈子和學校連結。其中學校可優化「一對一」配對朋輩支援，以興趣發展為本的課餘活動，由輔導老師/學校社工提供跟進等，有助提升學生的學校生活連結度，減低隱性疏離風險。

家庭層面方面，家長可以主動慰問及積極聆聽，舒緩子女情緒，同時也與子女共同探討處理方法，讓他們感到被支持，也加強與人相處的能力，提升對校園生活的連繫感。至於社區層面，善用社區青少年服務，使家校社連結資源互補角色。