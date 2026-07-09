SEED Centre計劃啟動　聯校推動平等數字教育　料惠及逾千中學生

在數碼轉型的時代，人工智能（AI）和雲端技術已成未來職場的必備技能，但並非每所學校或每位學生都有足夠資源及早接觸。為了打破這道「資源壁壘」，慈善機構SEED Foundation與中文中學聯會於7月7日正式簽署合作備忘錄，攜手推出「SEED Centre」計劃。



該計劃引入「共享校園」概念，目標將系統數字化教育覆蓋至全港18區，未來3至5年，預計將有超過1,000名中學生受惠，讓學生不受家庭背景與地區限制，都可以掌握最新科技，為未來作好準備。



SEED Foundation 與香港中文中學聯會簽署合作備忘錄 攜手啟動「SEED Centre」計劃 推動平等數字教育。（SEED Foundation）

「共享校園」打破地區限制 區區有得學

參與計劃的中中聯會會員學校將可選擇開放校園，成為「SEED Centre」的網絡夥伴，為區內學生提供 SEED Foundation 的數碼技能課程。計劃剛啟動已有超過10間學校率先報名參與，預計在未來3至5年內，能為1,300至2,300名學生，提供合共3萬至5萬小時的學習時數。

SEED Foundation 與香港中文中學聯會簽署合作備忘錄 攜手啟動「SEED Centre」計劃 推動平等數字教育。（SEED Foundation）

與 CEO 對談環節。（SEED Foundation）

直擊三大熱門領域 AI、雲端與UX/UI

為了讓學生掌握未來職場技能，課程設計主攻三大實用領域：數據分析與人工智能輔助技術（Data Analytics with Assistive AI）、雲計算（Cloud Computing）及用戶體驗與介面設計（UX/UI Design）。

「數據分析與人工智能輔助技術」是教導學生如何收集並解讀數據，並運用AI工具幫忙做決策，將死板的數據變成生活中的實用指標；「雲計算」讓學生深入了解現代網頁和數碼服務背後的伺服器運作，學習親手架設雲端環境；「用戶體驗與介面設計」引導學生從「使用者」的角度出發，設計出好用、清晰且美觀的數碼產品。這些課程都以實作為主，確保學生能把理論轉化為實際作品與成果。

SEED Foundation 行政總裁羅君本先生。（SEED Foundation）

香港中文中學聯會主席簡偉鴻先生。（SEED Foundation）

學界與機構聯手 倡導平權數字教育

推動平等的學習機會，是這次合作的核心願景。SEED Foundation行政總裁羅君本指出，他們的目標是實現「全港區區有SEED」。他強調，每位香港中學生都應享有接軌數碼未來的機會，不受背景或居住地限制，期望學生能在系統化框架下，及早建立應對科技經濟的信心與能力。

香港中文中學聯會主席簡偉鴻先生與SEED Foundation 行政總裁羅君本先生。（SEED Foundation）

中中聯會主席簡偉鴻校長亦表示認同，認為每位學生都應有平等機會掌握未來經濟發展所需的技能。他指出，許多學校都希望在常規課程外為學生提供更多實用培訓，這次合作不僅讓學生能聚焦學習職場必備的AI與雲端技術，更能促進各校之間的資源共享與教學交流，全面提升香港的創科教育成效。