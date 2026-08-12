海南文昌研學｜香港青年赴文昌直擊火箭發射　4天走進航天最前線

國家「十五五」規劃首度將「航天強國」寫入藍圖，由天佑銀河慈善基金會主辦、油尖旺民政事務處協辦的「海南文昌航天科技研學4天團」，於8月11日圓滿結束。40多名香港青年於8月10日晚間，在文昌官方觀禮台親眼見證了火箭點火升空。



由天佑銀河慈善基金會主辦、油尖旺民政事務處協辦的「海南文昌航天科技研學4天團」，於8月11日圓滿結束。

親眼直擊火箭發射 了解尖端技術

交流團於8月8日由香港國際機場出發，油尖旺民政事務專員李家維及天佑銀河慈善基金會創會主席丁天佑親自到場送行。隨團的名譽團長包括懲教署前署長單日堅、入境事務處前處長區嘉宏、民政事務總署前署長趙凱渝，並由基金會創會會長歐楚筠擔任團長，帶領青年走訪海口與文昌。

交流團於8月8日由香港國際機場出發，油尖旺民政事務專員李家維及天佑銀河慈善基金會創會主席丁天佑親自到場送行。

行程焦點是8月10日晚間的文昌航天發射場官方觀禮台觀禮。當晚，40多名團員在文昌航天發射場官方觀禮台，現場親眼見證火箭升空的震撼一刻，近距離感受國家航天事業發展。

行程亦安排走訪文昌商業航天發射基地、星際榮耀火箭複用工廠及航天科普中心，並於文昌航天發射場官方觀禮台，親身觀看火箭發射任務。

除了觀禮，團員亦深入文昌商業航天發射基地、星際榮耀火箭複用工廠及航天科普中心，近距離了解國家「百箭千星」的科技藍圖，親眼看見平時只能在電視上看到的尖端技術。

研學團旨在讓香港青年走出課堂，親身走訪國家航太重鎮，近距離認識航天科技發展，深入了解國家在「十五五」規劃中建設航天強國的宏偉藍圖。

除了觀禮，團員亦深入文昌商業航天發射基地、星際榮耀火箭複用工廠及航天科普中心

兩場專題講座 專家寄語發揮香港國際化科研優勢

研學期間，主辦方安排兩場專題講座。首場由中國國防科技工業文化交流協會航天文化專業委員會副主任委員張仁飛主講，題為「領會五年規劃、逐夢航天藍海」。張仁飛在講座中解讀國家「十五五」規劃中將「航天強國」提升至戰略高度的用意，並介紹文昌國際航天城正全力建設的「百箭千星」產業集群，寄語香港青年善用國際化視野與科研優勢。

首場講座由中國國防科技工業文化交流協會航天文化專業委員會副主任委員張仁飛主講，題為「領會五年規劃 逐夢航天藍海」。

另一場講座則由中國首批航天員趙傳東主講「逐夢太空」，他親自分享當年接受極限訓練的歷程，以及中國載人航天發展的秘辛，引發現場青年踴躍提問。

「十五五」規劃下的航天強國對香港青年機遇

團長歐楚筠表示，這次研學讓香港青年親身走進國家航天最前線，見證科技實力與團隊協作。航天事業每一項突破都極為不易，她希望青年把這種追求卓越的精神帶回香港，敢於追夢。

團長歐楚筠表示，這次研學讓香港青年親身走進國家航天最前線，見證科技實力與團隊協作。

除了硬核科技，團員亦順道遊覽海口火山口國家地質公園、海南省史志館及騎樓老街，體驗海南的歷史風土人情。這次研學獲海關Customs YES、入境處青少年領袖團、消防及救護青年團、醫療輔助隊少年團、旺角及油尖區少年警訊等跨部門青年組織支持，為兩地青年交流搭建了深度平台。