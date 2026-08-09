寵物巴士累計3萬次接載毛孩　九巴聯乘阿棍屋帶年老狗狗遊巴士河

為推動人寵共融城市，自2024年10月開始，九巴公司推出寵物巴士團服務至今，近兩年來已接載超過三萬次毛孩載客服務。



適逢食環署本年7月9日起實施「准許狗隻進入食物業處所」政策，允許攜帶狗隻進入用餐區，不限於戶外或手推車內。九巴旗下的義工團體九巴之友上周四（6日）與阿棍屋合作，以寵物巴士承載年老的狗隻暢遊商場及進入食肆用餐。



位於元朗的非牟利慈善機構阿棍屋。（梁家俊攝）

每月首個周六年滿10歲年長寵免費乘車

九巴寵物巴士目前只有兩部雙層巴士，其中一架為主題巴士，亦有旅遊巴及單層巴士，主要行駛路線圍繞兩大寵物友善地區，西九龍寵物公園及西沙路Go Park，路線涵蓋如屯門及將軍澳等地。每月首個周六亦有為年滿10歲的年長寵提供免費乘車日，九巴會將部份收益捐予3間關注動物權益的機構，分別為香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會和大樹下善待動物庇護站。

寵物巴士有可供乘客領取的寵物用品及急救箱。（梁家俊攝）

上周四的活動共有12位九巴之友的義工及八隻由阿棍屋照顧的狗隻參與，當中較多是年老及身體比較不便的狗隻。

阿棍屋創辦人Ivy表示，會挑選相對體型較細小和比較乖巧的毛孩出遊，讓義工團隊更以入手陪伴狗隻的同時，也能讓牠們在晚年也能接觸新事物，留下開心回憶。

阿棍屋創辦人Ivy向九巴之友義工進行事前指導。（梁家俊攝）

參與活動的狗隻共有八隻，其中有五隻已經和九巴曾經合作，同樣乘坐寵物巴士出外暢遊。當中臘腸狗「腸腸」、西施狗「多多」及法國老虎狗「麵包」是第一次出遊。

義工Terence與6歲的法國老虎狗麵包成功配對。（梁家俊攝）

職業為教師的義工劉先生表示，有恆常參與各種寵物慈善的義工活動，自己家裏亦養有兩隻分別是西施和約瑟的狗隻。他已經不是第一次帶毛孩乘坐寵物巴士，笑言反而自己家裏的兩隻毛孩沒有坐過，未來有機會要帶他們乘搭。

劉先生笑指，腸腸從開車時害怕到漸漸享受旅程。（梁家俊攝）

巴士從阿棍屋駛往元朗YOHO MALL，商場方面為活動提供八輛接載毛孩的手推車，讓義工更便於陪同毛孩逛街。

商場母子途人和貴婦狗「白飯」互動。（梁家俊攝）

途人與「麵包」互動。（梁家俊攝）

抵達目的地的商場內寵物友善餐廳PekoPeko後，各義工及毛孩都入座享用餐點。店內有明確指引寵物主人注意事項，使用寵物友善的清潔用品，亦有提供狗墊及除臭噴霧等用品。餐廳劃出一半空間，為攜帶寵物的顧客提供座位，而另一半為一般乘客提供用膳。

餐廳負責人Nelson指，以往看見商場很多市民攜帶寵物逛街，恰巧員工及自己都十分喜歡動物，就決定打造一間寵物友善餐廳。他指，獲得寵物友善牌照名額大約只有1,000個，能夠抽中獲派牌照需要一定運氣。

PEKOPEKO及負責人Nelson。（梁家俊攝）

九巴之友義工Ingrie已經是第二次參與動物巴士團的寵物出遊，曾經也養有西施犬的她和毛孩相處融洽，笑指確實感受到一旁的貴婦狗Mimi今天相當開心。

貴婦狗「Mimi」爬起東張西望。（梁家俊攝）

義工Ingire擁抱Mimi。（梁家俊攝）

九巴顧客體驗部主管吳家敏指，考慮到近日天氣變幻不定，以及本年度7月9日政府新批進去狗隻進入食肆政策，故由此與多方機構溝通籌備活動。又指每星期都有不同九巴之友的義工活動，除卻動物以外，亦有探訪低收入人士及長者等不同活動，指義工來自社會不同界別人士，提升服務活動的範圍能更有效幫助和回饋社會。