蚊患｜長沙灣七月份第七批誘蚊器指數達32.1%　列各區之冠

食環署今日（6日）公布七月份第七批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，長沙灣以32.1%居各區之首，第二位是18.4%的藍田及秀茂坪，第三位則是16.1%的上環及西營盤。



署方就在深水埗區和黃大仙區一個地盤和一個公共屋邨內發現有蚊子滋生情況，遂分別向有關地盤承建商和屋邨管理公司提出共兩宗檢控。



食環署人員巡視長沙灣一公屋，並就發現邨內有積水向有關屋邨管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（政府新聞處圖片）

食環署今日公布七月份第七批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，長沙灣以32.1%居各區之首。（政府新聞處圖片）

食環署表示將持續採取防蚊滅蚊措施，包括：

跨部門協作：召開跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，協調各相關部門及持份者（如建築地盤承建商、院校及物業管理公司），全面加強各場地的控蚊工作；



精準風險評估：針對蚊患較嚴重的地點實施密集且具針對性的控蚊策略，包括加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊，以及在合適位置設置捕蚊器；



宣傳與教育：與相關部門及持份者攜手舉辦宣傳展覽，並派發宣傳單張與海報，提升公眾防蚊意識；及



快速通報機制：通知各個訂閱快速通報系統的屋苑，提醒物業管理公司與住戶保持高度警覺，攜手落實防蚊滅蚊措施。



食環署發14張法定通知書 要求清除積水或積水容器

在跟進過程中，署方就在中西區、觀塘區、深水埗區、北區和葵青區發現三個公園、四個公共屋邨、四個私人屋苑、兩個商場和一個公共設施內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共14張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。

食環署人員巡視上環一私人屋苑，並就發現屋苑內有積水向有關物業管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（政府新聞處圖片）

食環署呼籲市民攜手合作，加強個人防蚊措施，包括：

收拾處所，並檢查處所內是否有容器積水；



清除積水並消除滲漏源頭；



檢查家居用品（尤其是存放於戶外露天地方的用品），例如垃圾桶、花盆、冷氣機底盤、晾衣架等，避免出現積水；



最少每星期一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁，並清倒盆栽墊碟的水；



妥善蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面；



妥善處置能盛水的物品，例如即棄餐盒和空罐；及



最少每星期一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。



食環署人員巡視葵涌西一公屋商場，並就發現商場內有積水向有關物業管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（政府新聞處圖片）

食環署在社區62個監察地區放置誘蚊器

食環署自2025年8月起，每當個別監察地區完成調查並得出最新的誘蚊器指數和密度指數，便會通過新聞公報、網頁及社交媒體發放相關資訊，目的是為了讓市民可以更快掌握蚊患情況，一同加強控蚊工作，降低基孔肯雅熱的傳播風險。

食環署是按照世衞的建議及因應本港的情況，在過去曾經出現本地蚊傳疾病的地區，以及屋邨／屋苑、醫院和學校等人口密集的地方，設置誘蚊器以監察可傳播基孔肯雅熱和登革熱的白紋伊蚊的滋生和分布情況。現時，食環署在社區62個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期。在監察期間，食環署每周會收集誘蚊器一次。第一星期監察期完結後，食環署會立刻檢視收回的誘蚊器內的黏膠板上是否有伊蚊成蚊，以計算誘蚊器指數（第一階段）和密度指數（第一階段）。第二星期的監察期完結後，食環署會即時檢視黏膠板上是否有伊蚊成蚊，結合兩個星期的監察數據，從而計算分區誘蚊器指數和分區密度指數。有關各區的白紋伊蚊誘蚊器指數、密度指數及防蚊措施資料，可瀏覽食環署網頁。