花旗全球創新挑戰賽　扶助基層青年掌握AI　提升就業能力迎新時代

花旗集團基金宣布舉辦第四屆「Global Innovation Challenge」（全球創新挑戰賽），以「Preparing Youth for AI」為主題，向全球社區組織提供合共2,500萬美元資助，協助青年裝備所需技能、累積實踐經驗，並把握人工智能時代帶來的發展機遇。



花旗集團社區投資發展主管暨花旗集團基金總裁 Brandee McHale 表示，科技革新正迅速改變職場環境，對青年而言，尤其是來自基層及低收入社群的青年，既帶來挑戰亦創造全新機遇。掌握並善用AI將成為把握機遇的關鍵，基金致力協助青年建立相關技能，提升就業競爭力，並培育成為新一代創新人才和領袖。



花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（右）與花旗集團日本、北亞及澳洲區社區關係負責人劉玲子（左）主持「Global Innovation Challenge」啟動禮，向本地機構介紹本屆以「Preparing Youth for AI 」為主題的計劃重點，並分享花旗集團基金過往支持的社區項目及其成果。 （花旗集團提供）

世界經濟論壇研究指逾六成僱主需AI技能

世界經濟論壇研究顯示，約66%的僱主預期未來招聘的人才須具備AI相關技能，反映AI及數碼素養正逐漸成為企業招聘人才的重要條件。研究同時指出，市場對以人為本技能的需求持續上升，逾六成僱主表示批判性思維、抗逆力及靈活應變能力等人際能力的重要性日益提高。除了提升專業技能外，培養這些能力有助提升青年的整體就業能力及向上流動機會。

今屆挑戰賽將向全球50家社區組織各提供50萬美元，資助範疇包括扶助基層青年掌握AI應用技能及職場所需的以人為本技能，如提示工程、數碼內容創作、解難能力及批判性思維；透過社區中心共用設備及提供可在網絡覆蓋有限環境下運作的軟件平台，協助青年獲得就業資訊；將AI工具融入現有青年就業培訓計劃；以及建立跨界別合作夥伴關係，回應市場人才需求。

計劃接受報名至十月七日

挑戰賽截止報名日期為2026年10月7日香港時間凌晨12時正，獲資助機構名單將於2027年公佈。本屆賽事延續花旗集團基金對青年發展的承諾，包括推行逾十年的 Pathways to Progress 計劃，花旗員工全年亦透過義工服務、師友計劃及職業發展工作坊等方式，協助青年提升就業能力。