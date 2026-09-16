施政報告｜滙流升級推動中小學合併提升質素　將容許津校直資合併

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（15日）宣讀任內最後一份施政報告，其中在提升學校辦學水平一節提到將於2026/27學年內推出公帑資助學校「滙流升級計劃」，加大鼓勵和支援合適的公帑資助中小學合併，整合資源及提升教育質素。



政府消息人士指出，國家「十五五」規劃提出教育需要「擴優提質」，因此推出計劃做好資源佈局，鼓勵學校合併升級，提升教育質素，強調計劃有別於學校因收生不足而合併的方案，例如教育局會為參加計劃的學校提供資源誘因和過渡期支援，亦會設有參加門檻。



施政報告2026公布將於2026/27學年推出「滙流升級計劃」，為公帑資助學校提供更具吸引力的學校合併方案。（梁鵬威攝）

消息人士表示，「滙流升級計劃」有別於現時一般學校因收生不足的合併、停辦安排，教育局會在政策上拆牆鬆綁，例如提供額外資源、校舍空間、過渡期支援等比一般殺校方案更佳的誘因，形容方案具吸引力，例如容許學校合併後使用兩校校舍，預計本學年內公布詳情。

另外，計劃亦將容許學校跨資助模式合併，例如一所津貼學校與一所直資學校合併，詳情將於本學年內盡快公布。至於官校，教育局作為辦學團體亦會視情況安排官校與官校合併升級，但私校不在計劃之內。

消息人士強調，計劃不是為收生不足的學校而設，因此教育局會對合併學校的規模有要求門檻，亦會考慮是否有實際需要、能否提升教育質量等，期望兩所學校合併會發揮「1+1」大於2的質素提升，而合併後學校總班數不會因此減少，但長遠不會因合併而獲得額外的恆常資助。

消息人士強調，教育局已用盡所有措施，去應對人口下跌，因此無論是否推出計劃，都會繼續維持現有殺校安排，亦指計劃沒有特定學校合併數目指標。