教育共享｜學校體育如何支撐香港未來五年體育發展

行政長官李家超發表香港首份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》及2026年《施政報告》，為香港未來發展訂立中長期藍圖。其中，體育發展被納入香港整體經濟和社會發展策略之中，政府明確提出繼續推動體育「普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化」五大方向，並充分發揮啟德體育園及「M」品牌活動的帶動作用，推動香港成為國際體育城市。



這是一個令人鼓舞的發展方向。然而，當社會聚焦於啟德體育園、大型國際賽事和盛事經濟之時，我們同樣需要思考一個更根本的問題：香港體育產業未來最重要的資產是甚麼？ 筆者相信，答案不是場館，而是人才；不是盛事，而是下一代。而培育這些人才和下一代體育人口的起點，正正在學校。



香港首份五年規劃強調人才集聚高地建設、培育多元人才，以及透過體育產業化帶動經濟增長。政府更提出未來五年增加體育發展資源投入、支持更多高水平國際賽事落戶香港，以及推動體育相關產業發展。要達成這些目標，學校體育必須肩負新的戰略角色。

首先，學校體育應成為體育產業人才培育鏈的起點。當香港邁向體育產業化，我們需要的已不只是運動員和教練，更需要賽事管理人才、運動科學家、數據分析師、運動科技專才、體育傳媒工作者、場館管理人員、市場推廣專家及體育旅遊策劃人才。然而，近期團結香港基金的研究顯示，雖然有28%的受訪中學生有意未來投身體育行業，但56%的學生並不知道體育產業除了運動員和教練之外，還有眾多不同專業職位；不少學生更因缺乏相關資訊和實習機會而未能進一步規劃發展方向。這個發現非常值得重視。它反映香港並不缺乏熱愛體育的青年，而是需要更完善的體育生涯規劃教育。

如果五年規劃要推動體育產業化，那麼學校便應率先讓學生認識體育產業的全貌。從中學開始透過職業講座、企業參訪、工作體驗和實習計劃，讓學生看見體育不僅是一項興趣，更是一條具發展潛力的專業道路。

其次，學界體育應成為香港體育產業的人才孵化器。過去談及學界體育，我們往往把焦點放在比賽成績和競技表現。然而，從產業角度來看，學界體育其實是最理想的實踐平台。一場成功的體育賽事背後，涉及活動策劃、媒體製作、數碼直播、數據管理、觀眾服務、公關宣傳及義工管理等多方面專業工作。這些正正是未來香港體育產業最需要的人才能力。五年規劃提出支持更多國際及亞洲級體育賽事在港舉行，同時爭取亞洲及國際體育組織落戶香港，並透過「體育+盛事」帶動相關經濟活動。

若學界體育賽事能相應提升專業化水平，讓學生除了擔任運動員，也有機會擔任賽事主播、攝影師、社交媒體管理員、數據分析員、裁判助理和活動統籌員，校園便可成為體育產業人才的第一課堂。

若學界體育賽事能相應提升專業化水平，讓學生除了擔任運動員，也有機會擔任賽事主播、攝影師、社交媒體管理員、數據分析員、裁判助理和活動統籌員，校園便可成為體育產業人才的第一課堂。這並非空想。團結香港基金研究發現，六成受訪學生表示參與大型體育活動後，更有興趣了解體育產業的發展。 這說明真實參與帶來的教育效果遠勝課堂講授。未來若能進一步將學界體育與啟德體育園、「M」品牌賽事及體育總會合作連結，將有助建立完整的體育人才發展管道。

然而，從長遠發展來看，學校體育最大的價值或許並不只在於培養人才，而是在於培養體育文化。五年規劃提出推動體育普及化，並以促進全民健康和建立熱愛體育文化為目標。 然而，體育文化不是靠興建場館便能形成，而是在每一天的校園生活中逐步建構。體育社會學指出，體育本質上是一個社會化（socialization）過程。學生透過體育學習合作、責任、公平競爭和尊重他人，同時建立對體育的認同感和歸屬感。值得強調的是，體育參與並不只有運動員一種形式。

有人在球場比賽，有人在看台喝采；有人擔任裁判，有人負責直播；有人籌辦活動，有人參與服務。這些直接或間接參與體育的經驗，同樣是體育教育不可或缺的一部分。事實上，一個成功的體育產業，既需要精英運動員，也需要觀眾、義工、教練、管理人才、媒體工作者、企業伙伴和體育消費者共同支持。今天在校園協助直播比賽的學生，未來可能成為體育媒體專才；今天負責組織校際賽的學生，未來可能成為國際盛事策劃人；今天在觀眾席打氣的學生，將來可能成為支持本地體育的重要觀眾群。

因此，學校體育不只是培養運動員，而是在培養整個體育社會。昨天公布的五年規劃為香港描繪了一幅發展藍圖，而體育正是其中的重要篇章。若要真正落實體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化的願景，我們除了投資場館和賽事，更應投資校園。因為啟德體育園可以成為香港體育發展的新地標，但決定香港未來體育競爭力的，始終是今天在校園中學習、參與和熱愛體育的一代青年。當學校體育能夠連結生涯規劃、產業實踐和社會參與，香港體育產業的未來便不只是一項經濟政策，而是一項由校園開始、由人才支撐、由文化驅動的長遠發展工程。這或許正是香港首個五年規劃帶給教育界和體育界最重要的啟示。

甘偉強博士

香港教育大學健康與體育學系首席講師

學校協作與體驗總監

