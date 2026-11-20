文：津貼小學議會顧問、油蔴地天主教小學校長張作芳博士

一直以來，香港的基礎教育重視培育學生的「兩文三語」能力，讓孩子能夠流利溝通、表達自我。踏入資訊科技與人工智能普及的年代，我常與老師分享：我們的孩子除了學會與人溝通，更需要掌握一種新的語言 —— 就是與電腦、與科技溝通的語言。



日常我們與電腦互動，最常見就是語音輸入與鍵盤輸入。看似簡單的動作，對初小的學生來說，其實是一個全新的認知過程。學生初接觸電腦，大多由英文字母輸入開始，容易上手。但當需要輸入中文時，難度便會大大提升。

中文輸入的方式十分多元，有拆字、筆劃、部首、拼音等不同系統，每一種都有獨特的邏輯，對小學生而言，絕對是一門新的學問。坊間與教育界一直討論：哪一種輸入法最適合孩子初學、最容易掌握？

現今小學生在課堂已累積兩文三語及漢語拼音基礎，毋須再重新學習一套陌生的拆字邏輯，可以在原有知識之上延伸學習，因此漢語拼音輸入法亦是不少學校採用的模式。

當然，科技學習不必操之過急，輕鬆體驗、從玩中學，才最適合小朋友。例如在農曆新年前，我們便在校內舉辦了趣味揮春製作活動。我們精選「大吉大利」(dà jí dà lì)、「新春大吉」(xīn chūn dà jí)、「身體健康」(shēn tǐ jiàn kāng)等表達吉祥的字詞，配上清晰的拼音標示，讓學生跟著提示，一步步透過電腦鍵盤輸入文字。

過程中，孩子只需要專注嘗試，最後親手完成屬於自己的揮春。不少學生第一次真切感受：原來只要懂得與電腦「對話」，就能創作出屬於自己的作品。這小小的體驗，正是孩子踏入資訊世界的第一步。

在 AI 與數碼普及的新時代，懂得與科技溝通，已是每一位小朋友的必備素養。作為教育者，我們不求孩子一步到位掌握複雜的科技知識，只願透過一點一滴、生活化的趣味學習，為他們建立基礎、養成興趣。

放心讓孩子以漢語拼音輸入起步，把它視為活用普通話科知識的場景，作為一個初體驗，不需要額外操練、也不必計較速度。當孩子懂得用自己熟悉的語言與電腦溝通，他們便已握有鑰匙，打開未來更多創意與學習的可能。