人工智能（AI）逐漸融入學生的日常學習，不少學生已習慣利用AI搜尋資料、解答問題，甚至協助完成作業，但在享受便利的同時，亦開始擔心過度依賴會影響自身能力。香港青年協會（青協）一項調查發現，學生使用AI的程度愈高，對其潛在影響亦愈感不安，有逾半受訪學生提及擔心自己失去判斷能力，部分更坦言離開AI後，已缺乏信心獨立整理長篇資料，反映學生正陷入「愈用愈依賴、愈依賴愈擔心」的矛盾狀態。



趙樂盈分享學生使用AI的情況，指不少學生雖然經常使用AI，卻同時擔心過度依賴工具會削弱自主思考及學習能力。

青協全健空間（九龍）單位主任趙樂盈分享，青協於9月至11月訪問508名中一至中四學生，發現逾五成學生主動提及AI可能削弱自身決斷力及自我判斷能力；16.3%學生經常或曾使用AI傾訴心事、尋求情緒支援，另有13.5%擔心長期依賴AI會影響現實社交能力及人際關係。至於AI對學習的影響，逾三成學生以焦慮字眼形容潛在風險，包括擔心減少思考、變得不願主動用腦，甚至影響智力。

趙樂盈指出，有學生坦言，一旦離開AI，便不懂如何整理長篇資料，亦欠缺自主學習的信心。她認為，數據反映學生並非抗拒使用AI，而是在高度使用的同時，亦意識到潛在風險，形成明顯矛盾。

前線社工觀察：過度依賴AI 學生漸失構建內容、理解長文能力

趙樂盈又引述青協前線社工的觀察指，部分學生已習慣依賴AI構思意念、解題，甚至直接生成完整答案。當面對開放式問題時，逐漸缺乏從零開始思考及建構內容的能力，亦傾向尋求即時答案，減少深入探索問題本質。當中部分學生更過度相信AI生成的內容，欠缺事實查核及辨識真偽的能力，甚至只修改少量字眼便將答案當作自己的功課提交。

另外學生習慣使用AI提供經整理的內容重點，長篇閱讀、深入理解和整理資料機會大減，自行處理複雜和長篇的內容時易感到困難和欠缺信心。

瑪利諾中學資訊與通訊科技主任曾劍峰分享，AI生成內容亦涉及倫理及網絡欺凌風險，曾有學生利用AI將老師或同學的樣貌合成到其他人物身上，製作不雅或具傷害性的影像。他認為，單靠限制科技使用並不足夠，必須同步培養學生的資訊素養及價值觀，讓他們明白尊重、同理心及保障私隱的重要性。

曾劍峰老師認為單靠限制科技使用並不足夠，必須同步培養學生的資訊素養及價值觀。

學校倡人機協作 建立AI使用紅黃綠燈

面對學生依賴AI的情況，學校認為不應一味禁止，而是要教導學生如何正確使用。瑪利諾中學電子學習組主任嚴家俊老師指出，學生面對開放式問題時，往往直接將問題交給AI，再取用答案，並非理想的學習方式。他建議採取「人機協作」模式，讓AI先提供思考框架或方向，學生再自行分析、驗證內容，將AI作為補充思考的工具，而非代替思考。

他又分享，學校正研究以「紅黃綠燈」框架規範學生使用AI，當中紅燈代表直接將AI答案當作自己的作品，應予禁止。黃燈是使用AI後須自行判斷答案是否合適及準確，綠燈則可用於優化文字表達、改善功課內容等。他認為，學生必須清楚知道哪些用途合適，並為自己的作品負責。

瑪利諾中學電子學習組主任嚴家俊提出「人機協作」學習模式，強調學生使用AI取得初步答案後，仍須經過自主思考、分析及消化，將內容轉化為自己的答案。

至於校本評核（SBA）方面，曾劍峰老師指學校會透過持續評估學生的學習進度，觀察作品是否出現不符合其原有能力的突變，從而了解學生有否過度依賴AI。在該校任教數學的嚴家俊老師舉例，曾有學生在數學功課中突然採用遠超其平日程度的複雜解題方法，雖然答案正確，但學生未有真正掌握當中的思考過程，最終成績仍只處於中游甚至中下水平，反映完成作業不等於真正學懂。

馬佩雯介紹青協推動數字教育的框架，期望透過培養學生的數字素養及多方面能力，協助他們負責任地使用科技。

青協倡培養自主思考 建立負責任使用態度

青協服務主管（全健及輔導）馬佩雯認為，學生對AI感到不安，某程度上反映他們已意識到生成內容未必完全正確，亦開始思考科技對自身的影響，這正是教育介入的契機。她指出，學生需要在使用AI初期便建立清晰指引及價值觀，學懂辨識AI與人的界線，並理解使用科技時應承擔的責任。

青協近年為全港近300間中學提供校本數字教育服務，並聯同Meta推行負責任使用AI先導計劃，安排社工到校舉辦課程及工作坊，期望讓學生在AI時代仍能保有獨立思考及自主學習的能力。