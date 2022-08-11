蔡若蓮扮「小忌廉」出席特殊學校學生匯演　籲公眾加深認識

教育局聯同香港特殊學校議會及香港教育大學今日（11日）舉行「特殊學校學生綜藝大匯演──讓愛閃亮2022」，冀加深公眾對本港特殊教育的認識。教育局局長蔡若蓮今出席匯演後在Facebook發文，照片及影片顯示她響應匯演主題「讓愛發亮」手持星星棒，又加上星星及落雪動畫效果，儼如「小忌廉」上身。

蔡若蓮表示，政府十分重視特殊教育，通過特殊教育和融合教育雙軌並行的方式，大力支持學校，照顧有特殊教育需要的學生。



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蔡若蓮表示，特區政府十分重視特殊教育，亦透過投放大量資源，為學校提供專業支援，為教師提供職前及在職的專業培訓，以適切地照顧同學的多元需要，幫助他們克服限制和困難，發展潛能，培養他們成為獨立、有適應能力、能夠自學的人，創造屬於自己的天地。她亦要衷心感謝特殊學校的校長及教職員團隊默默耕耘，為培育有特殊教育需要的學生努力不懈。

蔡若蓮又呼籲公眾加深對本港特殊教育的認識，關心、欣賞和支持特殊學校學生，讓每位同學都能夠在關愛的環境中學習和成長，在社會不同的崗位上發光發熱，更引用天生沒有四肢的《人生不設限》作者Nick Vujicic 說：「只要有夢想，什麼都做得到」，鼓勵同學以積極樂觀的態度，擁抱各種挑戰，在人生舞台上盡情發揮。

大匯演在灣仔伊利沙伯體育館舉行，由約一百名學生參與各項表演，包括舞龍、活力操、功夫、輪椅舞及鋼琴六手聯彈等，現場亦播放由62所特殊學校學生大合唱的「讓愛閃亮2022」主題曲音樂錄像。