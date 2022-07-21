男學生挑戰禁留長髮校規　多校限瀏海不得及眉　女生長髮要束馬尾

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五男生，早前表示由於留長頭髮，被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學。他屈服剪髮後正式向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，認為校規已過時，投訴已獲平機會接納處理。

翻查本地不同學校的校規，多間學校的校規均指明，男學生頭髮不可過長，例如髮鬢不可逾過耳垂、瀏海亦要高於眼眉、髮尾不可貼衣領等，對女學生亦有相應校規，例如長髮要束馬尾或孖辮等。根據平機會指引，學校可自行決定是否制定校服及相關規則，但亦列明應以開放態度制訂校服規則，避免性別定型，校服標準應均等地套用於男女生。



該名男學生日前於網上發布短片，認為校方以學校聲譽為由，去禁止男生留長頭髮理據不足，直指說法充斥矛盾及偏見，認為校方默認留長頭髮就代表邋遢、不整潔，提出學生每日返學前都會梳洗，因此說法不成立，更反問﹕「女生也是留著長髮，還不是好好的嗎？」

男學生表示已正式向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，而且校規已過時。平機會回覆指，在處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢，投訴或相關詳情。而校方回覆其他傳媒查詢時，確認平機會介入個案。

▼何文田創知中學開學日情況▼



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記者於網上翻查部份公開校規的學校資料，全部都對髮型有一定要求，例如標明不可染髮、電髮等，髮型須企理整潔。以拔萃男書院為例，學生髮型須整齊，自然髮色，瀏海不可長及眼眉，髮鬢不可逾過耳垂。喇沙書院亦有同類要求，並強調頭髮長及衣領。可風中學（嗇色園主辦）則進一步提到，學生不可留鬍子，耳鬢長度只可及耳朵中間，而且強調不可使用髮泥等固定髮型的產品。

校裙要長過膝蓋

女學生方面，雖然容許留長頭髮，但一般同樣要求整齊，須要束辮子，以真光女書院為例，同樣不可染髮及捲髮，短頭髮者頭髮長度不可蓋過衣領；長髮者則必須紮孖辮，而且須使用黑色或深藍色的橡筋。校服方面，校裙須長及膝蓋以下至少2.5厘米。

沙田的聖公會曾肇添中學則提到，如長髮及肩，便應束馬尾，髮型要整潔。另外，校服方面，裙子長度須及膝，並於校裙底下穿上白色內衣。

教育局局長蔡若蓮（資料圖片／羅君豪攝）

教育局局長蔡若蓮回應校服爭議時指，每一間學校都有其文化，在教學上，除了知識、技能外，態度和價值觀亦重要，所以學校會因應同學的價值觀教育，或渴望的校風，設有相應的校規。她續指，《學校行政手冊》有清楚列明校規的指引，相信學校會專業處理。

根據《學校行政手冊》，校規必須簡單、清楚、合理，旨在教導和保護學生，而且在執行時要公平及一致。在制定有關校服的規則時，學校應參考由平機會發出的「種族平等與校服」指引。雖然該指引大部份篇幅着重於校服，但亦有提及學生儀表，例如長頭髮須束起，屬於恰當的規則。不過內文亦提到性別平等，認為校方應以開放態度制訂校服規則，避免性別定型，並強調校服標準應均等套用於男女生。