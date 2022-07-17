蔡若蓮指出生率下降致適齡學童減少　以合併及停辦部分學校應對

本港近年適齡學生人口下降，教師流失嚴重。教育局局長蔡若蓮今日（17日）接受商台節目訪問時指，認為前者是因為出生率下降，形容是結構性問題，後者則或與老師轉跑道或各項因素相關，其間隻字未提涉及移民潮的影響，又指未來會重置不同地區的學生人口，並透過合併和停辦部份學校，以穩定教學環境。

她提到，從小認識國家是教育應有之義，過去有人誤會「一國」與「兩制」對立，認為學生要自覺尊重國家制度及一國兩制，充分了解國家最新發展。 她又指，校內可討論涉及國情的時事，例如河南村鎮銀行爆煲事件，但以正面討論及反思為前提，亦需考慮課時、學生認知能力及課程相關性，始作決定。



蔡若蓮表示，留意到老師出現流失，學界反映以家政及英文科尤甚，未來會加強與師訓聯繫，加強老師供應量。她續指，各行各業均現人才緊張，流失原因多，老師轉跑道是其中之一。她又指，近年適齡學童人口明顯減少，與近年出生率大幅下降有關，蔡提到，2016年有6萬多個新生嬰兒，及至2021年則銳減至3萬多個。被追問是否移民潮使然，蔡若蓮未置可否，僅稱今次是結構性問題，包括出生率低，以及受到各因素影響。



她續指，局方早在兩、三年前起已持續提升學生的學習質素，包括重置不同地區的學生人口，並透過合併和停辦部份學校，以穩定教學環境。她強調，倘局方不循序漸進處理，問題將越滾越大。

她於節目後表示，除教育局政策外，亦希望學校管理層從長遠人力資源規劃出發，「各方面大家都出一分力，讓學齡人口下降問題對學界的衝擊減到最小。」

本港目前學生人口下降，教師流失嚴重。（資料圖片）

否認公社科是「洗腦教育」

公社科方面，她提到，教育局將全額資助每位中學生前赴內地考察一次，她否認是「洗腦」教育，她指，「唔應該咁負面」，實地考察可予學生探索世界，且親身體驗，並非單向灌輸，事後亦要撰寫自我反思報告。她期望，學生可建立國家觀念、香港情懷和國際視野，其中大灣區更有不少難得機遇，包括航天科技等不少具潛力領域。

指「一國」與「兩制」非對立 認識國家屬應有之義

她又提到，局方秉持「讓孩子教育好一些」的理念，亦努力加強《憲法》、《基本法》及國家安全教育，包括按教育課程指引開發教材及培訓老師等。她提到，過去有人誤會「一國」與「兩制」對立，但事實是「一國」概念越強，「兩制」優勢便會發揮得更好，認為學生要自覺尊重國家制度及一國兩制，充份認識國家及了解國家最新發展。

她又提到，從小認識國家是教育應有之義，世界千變萬化，作為中國人，「想國家好係好自然」，《憲法》、《基本法》可予學生理性認識國家。至於可否非議國家之事？她則指教育局期望價值觀趨向正面，並引導討論及反思。被問到河南村鎮銀行爆煲事件，她則指，國家高速發展，人民參差，「唔係所有人跟得上」，發展過程中出現漏洞是正常，「睇下點樣優化」，但她強調，將時事納入課堂討論時，需考慮課時、學生認知能力及課程相關性，始作決定。

曾遇善心婆婆念及他人不開遮 讚香港多好人好事

蔡若蓮又指，歸屬感源自發掘，她以自己為例，「我好鍾意香港，發覺香港真係好靚」，且從中亦感受到不少好人好事，包括曾於巴士遇見一位無開遮擋雨的婆婆，與其閒談時恍然大悟「原來佢唔想滴濕人」；她又提到，自己曾試過困𨋢，幸消防員迅速營救。她認為，學生要自行發掘身邊的好人好事和美景，欣賞各行各業堅守崗位，才能提升對香港的歸屬感。她形容，香港是大家一起擁有的家，「好就一齊好，有問題就一齊解決。」

澄清評廣東話言論時已離任教育局：出現跨時空誤會

外間議論紛紛指蔡若蓮早年任職教育局擔任語文教學支援主任時，曾貶低廣東話的法定語言地位，她於訪問中澄清指事件發生於2014年，惟她於2012/13年度已離開教育局，「唔知點解會出現跨時空誤會。」她強調，本港擁兩文三語的優勢，俱要學好，普通話則是世界第二多人使用語言，可協助「走出去」，近年學生亦有較多機會學習及應用普通話機會。

放榜在即，蔡若蓮早前以「定」題字贈考生，她解釋是來自於《禮記．大學》「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」。她指，應屆考生經歷疫情及2019年社會事件，學習生活有別過往，相信他們可視作鍛煉，並具更強的抗逆能力，鼓勵他們與家長和老師商量目標，堅定前行，「唔放棄便能有所得，條條大路通羅馬。」



她又寄語指，社會現有不同發展機會，行行出狀元，呼籲家長勿將子女與他人比較，宜尊重其志向。

被問到局方會否考慮按專家建議取消學校快速測試，蔡若蓮於電台節目後受訪時表示，為讓同學可以有正常面授課堂，局方以各種最好的防疫措施保護同學上課安全，快測是其中一個措施，局方會密切留意疫情發展，「當然亦會參考專家意見，但我們仍然會以同學的健康安全作最優先的考慮。」



至於教師國安知識培訓何時會實行及相關內容，她則指，局方一直有提供《憲法》、《基本法》及國安教育的教師培訓，未來亦會因應需要，繼續提供足夠和多元的教師培訓機會。