施政報告｜一文看清教育政策：推STEAM教育、軟著陸理順學額供求

【施政報告2022】特首李家超於今日（19日）宣讀首份施政報告，在教育政策部份推出多項措施，其中教育工作焦點分為3方面，包括「啟發學生潛能」、「提升教學效能」及「貢獻發展動能」。施政報告的教育政府重點包括推動STEAM教育、新聘教師需通過基本法考試、以及應對學生人口下對的方法等。



特首李家超發表施政報告。（夏家朗攝）

STEAM教育

- 目標在2024／25學年前，至少四分三的公帑資助學校於高小推行強化編程教育。中學方面，則在初中課程加入創科元素，如人工智能。

- 本學年起所有公帑資助中小學須委派統籌人員，整體規劃課堂內外的STEAM教育。下學年起，每年舉辦或安排學生參與有質素的 STEAM 活動。

- 在兩個學年內，至少四分之三公帑資助中小學需要安排教師參與STEAM專業培訓。

專上教育

- 為建立人才庫，目標於未來5年內，教資會資助大學的學生當中，有35%修讀與STEAM的學科，以及有60%修讀與國家「十四五」規劃下，香港發展為「八大中心」相關的學科。

- 增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，逐步增至2024／25學年的7,200個，加上去年起超額收氐上限由70%提升至100%，兩項措施會將研究生學額增加超過50%。

- 與院校合作進一步向東南亞國家聯盟（東盟）以外國家推廣「一帶一路」獎學金，而「內地大學升學資助計劃」亦會由本學年起增加資助額，新增旅費津貼等。

- 學生貸款免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

職專教育

- 政府將擴大「指定專業╱界別課程資助計劃」，並針對有明顯人力需求的特定行業，例如護理和資訊科技業，於下學年起分階段每屆增加1,000個自資高級文憑資助學額和2,000個自資學士學位課程資助學額，由原有合共5,000個增至8,000個學額。當中會首次涵蓋銜接學位課程，以及優先考慮融合校企合作的應用型課程。

- 政府會研究推出更多應用學位課程，其中「應用學位課程先導計劃」於今個學年推出首批課程，涵蓋護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及老年學四個學科。

- 在未來五年，把資歷架構下「職業資歷階梯」涵蓋的行業由6個增至最少18個。

- 下學年起恆常推出應用教育文憑課程，加入大量職專教育元素，為中六離校生和成年學員提供取得正式學歷的途徑。

- 優化高中應用學習課程，提供更多課程選擇和支援，並推出「商校合作計劃2.0」，增加商業伙伴，涵蓋更多行業。

- 政府將會舉辦多項活動，以加強公眾對職專教育的正面認識及提升其專業形象，其中包括支持職業訓練局在12月舉行「新世代新技能」博覽。

國民教育

- 政府將會支援教與學，推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國史、國家地理等學習元素。

- 推行「優化學校發展與問責架構」，提高公帑資助學校人員對教育質素的問責精神，落實以全校參與模式完善國民教育。

- 政府亦會率先在官立學校以全校參與和聯校協作模式，結合教育局公布的「國民教育 — 活動規劃年曆」，推出第一期「心繫家國」聯校活動系列，紀念國家重要事件的日子，例如國慶，並推動辦學團體參與推行聯校國民教育活動

- 另外為加強家校合作，所有公帑資助學校每年為家長舉辦一項或以上與國民教育有關的活動

- 所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園會獲一筆過共6,000萬元撥款，以支持舉辦校本活動，讓學生從小認識中華文化。另外，現時約有780所公帑資助中小學與內地學校締結成超過2,100對姊妹學校，政府目標在明年將參與「姊妹學校計劃」的本地學校數目增加10%。同時加強支援專上院校學生到內地參與交流及體驗活動。

教師專業

- 政府將要求於本學年起，公營學校的新聘常額教師必須通過《基本法》測試，並在下學年起擴展至所有「直接資助計劃」學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園。相關《基本法》測試內容涵蓋《基本法》和《香港國安法》。

- 政府將於今年內推出專業操守指引，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範，為學生樹立良好榜樣。另外，教育局在處理教師失德個案時，會參考該指引作嚴肅跟進。

- 政府亦會要求公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團，增加在職教師到內地考察的機會，以親身體驗國家發展。

應對學生人口下降

因應香港學生人口結構性下降，政府將持續檢視中小學學額的實際情況，優先考慮學生利益和教育質素，以「軟著陸」為目標理順學額供求。政府表示將會與辦學團體溝通，支援業界及早規劃，採取適當措施，例如停辦新校、重置、合併等，善用資源提升教育質素。政府會繼續在公營小學落實小班教學，目標在兩個學年後在超過九成公營小學實施小班教學。

其他支援措施

- 提供一筆過共6,000萬元撥款，推動所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園實施校政電子化，發展成為「智慧幼稚園」。另外提供共3,000萬元撥款，資助所有參加計劃的幼稚園改善校舍通風，創造「健康校園」。

- 在特殊教育方面，政府將由本學年起增加醫院學校資源，為住院的傷病學童提供更全面的高中課程，加強生涯規劃教育，協助他們康復後銜接主流學校。此外，亦會擴展「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃下的「強項為本小組」，協助有自閉症的高中生發揮潛能和強化生涯規劃，受惠中學約有100所。