教育局允特殊學校申凍結家長宿舍津貼　校長指可減輕人手壓力

移民潮下，教師、社工及醫護人員出現短期，其中特殊學校宿舍部設有屬註冊社工職位的「宿舍家長」，亦面臨人手不足問題。教育局今（31日）發通告宣布，明日（11月1日）起所有附設教育局資助宿舍部的資助特殊學校，可向局方申請凍結宿舍部宿舍家長空缺職位以申領現金津貼，津貼額為宿舍家長的中點薪金。



香港特殊學校議會主席梁永鴻表示，不少特殊學校宿舍均表示聘請「宿舍家長」相當困難，局方新措施可議學校更具彈性去聘請宿舍助理，減輕人手壓力。



特殊學校宿舍的宿舍家長人手短期。（政府新聞網）

教育局今日向設宿舍部的資助特殊學校校監及校長發通告，宣布明日起將推出改善安排，所有附設教育局資助宿舍部的資助特殊學校，均可向局方申請凍結宿舍部的宿舍家長空缺職位以申領現金津貼。學校亦可以宿舍家長放取不少於30天核准假期的臨時補缺人員安排申領現金津貼。

教育局表示，津貼額為宿舍家長的中點薪金，現金津貼申領的空缺職位數目上限、津貼用途、會計安排及行政安排均會維持不變 ， 即學校最多可將每學年宿舍家長編制的20%空缺職位申領現金津貼，而申領 不可超逾每學年宿舍家長編制的40%。

教育局今日（6日）公布公民科「適用書面表」，列出六套教科書。（資料圖片）

特殊學校議會：移民潮下宿舍家長人手相當短缺

香港特殊學校議會主席梁永鴻表示，宿舍家長是註冊社工職位，主要負責宿生的起居生活，包括吃飯如廁等，更要負責宿生個人生活訓練，教導他們梳洗、摺床，甚至會擔當課後輔導員角色。他形容宿舍家長相當重要，而在移民潮下人手相當短缺，尤其是嚴重及中度智障學校宿舍，「好多工作都未必順暢處理到。」

他指出，不少特殊學校宿舍均稱十分難聘請宿舍家長，「有幾十間特殊學校都話好難請人」，認為當局的改善措施，短期內可幫輕現時人手不足的宿舍工作，因未必能即時請到宿舍家長，若凍結職位並利用該筆津貼，聘請所需的不同助理，例如照顧員等，料可減輕現時工作。

至於長期解決方法，梁永鴻認為，政府可以再調整教職員職級比例，留住人手，在護士、註冊社工等不足的情況下，亦可促成特殊學校與大專院校合作，吸納院校學生到特殊學校工作。