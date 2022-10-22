施政報告｜年底推教師操守指引　新入職或晉升兩年內需內地考察

特首李家超任內首份施政報告推出多項教育措施，新聘教師要通過《基本法》測試要求，下學年將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，並推出教師專業操守指引 ，而所有公帑資助學校新入職教師，以及公營學校擬晉升教師要參加內地學習團。

教育局局長蔡若蓮今日（22日)表示，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，料大概3至4天，目的是親身了解國家發展及國程，讓其可在教學中令學生了解國家，但仍要視乎疫情通關情況。



▼10月22日 施政報告記者會講解教育、環境及青年政策▼



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【15:23】被問及教師專業操守指引的罰則，蔡若蓮回應指，現時會有口頭及書面警告、譴責，最嚴重是取消教師註冊資助，至於「釘牌」會否有年期限制，就會視乎嚴重性增加安排。

【15:21】蔡若蓮表示，教師內地交流要求，是要求新入職或晉升兩年內參與內地考察團，料大概3至4天，目的是親身了解國家發展及國程，讓其可在教學中令學生了解國家，但仍要視乎疫情通關情況。

【15:18】施政報告要求學校每年為家長舉辦至少一項國民教育活動，蔡若蓮表示，並非強制家長參加國民教育活動，但鼓勵家長參與認識國家，幫助子女對國家有更深認識、國家情懷，但相信家長無時間參與不會有後果。至於加強學校問責架構，她稱政府要求學校有問責精神，更透明讓社會知道學校正在做什麼國民教育工作，學校亦應有機制定期檢討及改善。

【15:10】亂拋垃圾罰款方面，謝展寰指正做檢討，今內年會諮詢立法會，除加強罰款，加阻限嚇力亦會檢討。至於會更累進制去罰款，他指任何方案都會考慮，但涉及執行上是否可行，任何情況都會考慮，相信會提高阻嚇力、執行有效性。

【15:08】蔡若蓮表示，教師專業操守指引已擬定草稿，正與不同持分者討論內容作出優化，預期年底前推出。她說該指引冀回應社會對教師專業期望，包括參考現有框架、指引、相關關育條例及教師專業要求等訂立，希望在專業能力、師質要求，與時並進作為訂立教師重要的工作原則，冀守護專業，「當中會清楚列明老師應做啲咩，唔應做啲咩，如過違反咗呢個專業操守，有啲咩嚴重唔能夠接受嘅紅線，我都會列係裡面。」

她說，與過往其他指引不同，今次會有例子說明，該些原則、該做及不該做的指引具體情況，由於仍在修訂當中，例子與過往公布的例子有相關，以後不論教師、辦學團體及教育局都會參考該指引。

【15:02】民政及青年事務局局長麥美娟，正積極製定青年發展藍圖，是首份針對青年的重要文件，目標今年年底完成及公布首個版本，會按需要制訂更新版本。政府冀助青年解決「四業」問題，即學業、創業、就業及置業。麥指，會成立大灣區香港青年創新創業基金聯盟等，支持在大灣區創業的香港青年，以及重啟境外實習及交流活動，擴展內地及海外實習交流闊度及深度，讓青年融入國家大局等。

麥美娟續稱，會鼓勵及資助更多非政府機構，租用合適旅館或酒店，改作青年宿舍，目標五年內提供額外約3,000個宿位，青年支付租金約市租六成，並須承諾參加地區工作回饋社會。

她又說，會成立地區服務及關愛隊，探訪有需要人士，會為關愛隊定KPI，將18區劃成不同小區，當區民政事務專員為所有小隊總指揮。她指團體須申請及通個遴選才成為小區關愛隊，目標2023年第一季先在荃灣及南區成立關愛隊。

麥美娟表示，本屆區議會任期在2023年底完結，局方會檢討所有形式產生的區域組織必須為非政權組織，符合「愛國者治港」的法例原則。她又說婦女委員會未來三年撥款會由現時400萬增至1,000萬，並設婦女自強基金。

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【14:52】教育局局長蔡若蓮表示，會以「科、教、興、國」介紹今次施政報告教育措施，科指STEAM教育，會在課程加入創科元素，在高小推行增潤編程教育、初中加入人工智能.等，而學校由本學年起要委派統籌人員整體規劃課堂內外STEAM教育等。

至於「教」是指提升教師專業，她稱將推出教師專業操守指引，局方會按指引作教師失德個案處理方法的依歸，又會將教師《基本法》測試要求會擴至直資及幼稚園計劃下的幼稚園教師，並加入《國安法》內容；又會要求公帑資助學校入職教師，以及公營學校擬升職教師參加內地學習團。

她又說，「興」是指人才培養，將把教資會資助研究院研究課程學額增至7,200個等；「國」則為加強國民教育，增加國史、國家地理等學習元素，又會通過「優化學校發展與問責架構」提高學校問責精神。

蔡表示，會持續優化教育質素，面對學齡人口下跌，會以「軟著陸」為目標，與學校保持聯繫，用重置合併、停辦新校等，善用資源，並在公營小學落實小班教學，目標兩年來有九成公營小學已落實。

▼2021年全民國家安全教育日▼



【14:42】謝展寰表示，將在后海灣建立濕地保育公園系統，漁護署已展開策略可行性研究，預計最快明年底完成，並會在2024年完成紅花嶺郊野公園工作，聯同深圳梧桐山風景區，打造貫穿深港兩地的生態走廊。政府會精簡環評程序，由原來36至48個月至18至24個月，並會與漁農業制訂「漁農業可持續發展藍圖」等。

【14:38】環境及生態局局長謝展寰表示，由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」自8月中起，打擊 600 多個衞生黑點，並在約4,000 個地點加強日常清潔，目標在2023年底消除75%衞生黑點，今年底內會諮詢立法會首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前 1,500 元的定額罰款，其他法例修訂建議將於明年年中提出。

此外，局方目標將鼠患黑點在2023年底至少減半，並修訂修噪音管制條例，規管家居裝修及揚聲聲噪音，引入定額罰款等。

▼4.15 國家安全教育日▼



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▼10月19日 施政報告2022年重點▼

