逾半受訪校長教師不知校園欺凌定義　歌手吳林峰因「林峯」遭欺負

有教育機構的調查顯示，在受訪的319名校長和教師中，超過一半未能説明校園欺凌的定義及掌握欺凌事件的正確處理方法，故此盼透過活動加強支援教師處理校園不當行為及防止欺凌事件的發生。



內地出世的歌手吳林峰在發布會上說，小時候因粵語發音咬字不準確及文化差異而遭同學欺凌，又曾因名字與藝人「林峯」相同，遭同學欺負，「我都唔知應該怪我啊媽定怪林峯好！」



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由雷霆881商業一台、啟賢教育協會，愛比施慈善教育基金、中文大學社會工作學系協辦的「正視欺凌正是愛」活動，今日（10日）舉行啟動儀式，推動校園反欺凌訊息。

啟賢教育協會公布一項於4月下旬向中學、小學、特殊學校的校長與老師進行問卷調查，319份回應中，超過一半受訪者表示，未能説明校園欺凌的定義及掌握欺凌事件的正確處理方法。

中文大學社會工作學系副教授陳季康向現場校長、師生分享有關校園欺凌的研究，了解香港的欺凌情況及成因，以及討論現時反欺凌的政策措施，盼提升教師、社工及家長等處理校園欺凌的能力和知識，及早發現潛在校園欺凌的問題。

吳林峰：我都唔知應怪媽媽定林峯好

觀塘區學校聯會主席黃志強憶述小時候曾被一個高大的同學用手抬起來欺凌，令他至今仍對那次經歷非常深刻。

吳林峰則憶述小時候由內地來港，因發音咬字不準確及文化差異而遭同學欺凌，及後更成為大家眼中的問題學生。他又說，讀書時期又曾因為名字與歌手「林峯」相同，遭同學欺負，他笑稱：「我都唔知應該怪我啊媽定怪林峯好！」

二人希望他們真實的故事能令在場的師生來賓一同反思校園欺凌對受害人的傷害，關心身邊朋友的身心健康狀況。

吳林峰（右）分享讀書時期被欺凌的故事，表示曾因為名字與歌手「林峯」發音相同而遭同學欺負，「我都唔知應該怪我啊媽定怪林峯好！」。（商台提供圖片）

受邀的中小學校長代表一同上台進行啟動儀式，眾人手持反欺凌訊息標語上台，校長代表在近百位師生代表見證下共同宣讀學校約章，承諾向同學傳遞反欺凌訊息，正視校園內不同的欺凌問題，最後台上所有校長代表一同高聲宣讀「正視欺凌 傳揚愛」，寓意活動正式展開，鼓勵大家正視校園欺凌問題。