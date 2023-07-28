STEAM+01 Bootcamp｜教師工作坊試用ChatGPT出卷改文、體驗VR教學

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023已經於7月22日至23日期間順利舉行，其間「01教育伙伴」、創初教育科技公司Re:learn為教師帶來ChatGPT及AR/VR教學應用培訓，示範如何利用ChatGPT生成問題庫、批改作業、輔助編程教學及配合VR/AR技術等，與教師一同探索更多教學應用場景。



「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」設有教師工作坊，由專家為教師們講解相關科技的應用及最新發展，由教師親身體驗，並探討相關技術如何應用於教學。（余俊亮攝）

今次工作坊上，Re:learn聯合創始人蘇建峯為教師展示ChatGPT的教學潛力，包括示範如何利用相關雲端工具，自動提取PDF或電子書的內容重點，並按需要生成練習問題庫；另外亦講解如何用ChatGPT批改功課及作文等，讓教師可以更專注於課程設計、與學生溝通等重點教育工作。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」教師工作坊上，Re:learn聯合創始人蘇建峯講解ChatGPT指令（Prompt）的進階應用，例如怎樣才算清晰的指令、如何提供預先指令（Pre-prompt）等。（余俊亮攝）

蘇建峯進一步講解ChatGPT指令（Prompt）的進階應用，例如怎樣才算清晰的指令、如何提供預先指令（Pre-prompt）、調較參數及系統設置等，藉此訓練AI精準完成指定任務，確保ChatGPT的出題以至改卷的準確度。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」教師工作坊，講解ChatGPT，以及加強及虛擬實境（AR/VR）的教學應用。（余俊亮攝）

此外，ChatGPT也可用於編程教學範疇，包括可自動為代碼（Code）加入標注，解釋不同代碼的邏輯及用途等；亦能生成基本程式碼，只需稍作修改便可使用，大大降低編程教學及自學的門檻。

工作坊另一重點是VR教學體驗，教師即場透過VR眼鏡體驗不同運動、虛擬實境歷史課等，了解沉浸式學習如何提升學生專注度及記憶力。蘇建峯亦提到，學校如果想自行製作VR課程，正正可利用ChatGPT輔助編寫Unity等VR遊戲引擎的程式碼。

蘇建峯表示，希望透過工作坊，與教師一同探索更多課堂應用，提升教與學成效。至於不少學校都關注ChatGPT收費以及VPN訪問問題，他建議，學校可通過Microsoft Azure等雲端平台，直接使用ChatGPT，不需連接VPN；而平台收費不高，全校使用每月費用一般約百多港元。

若任何創科 / 教育機構有興趣加入「01教育伙伴」或以學校名義為師生報名參與12月的STEAM+01 Winter Bootcamp 2023 請聯絡 education@hk01.com / Whatsapp35828747 了解更多。