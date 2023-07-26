陸瀚民倡建創科中學培育年輕人才　聯結業界支援教學展示發展前景

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」已於7月22至23日順利舉行。



活動開幕禮邀得立法會議員陸瀚民擔任嘉賓，他接受「01教育」訪問時表示，香港要配合國家發展成創科中心，發掘人才上可考慮推前至中學尋找具潛質的學生，甚至成立「創科中學」作專業培訓。因應老師在創科教學及準備教材上面對困難，他認為當局可加強支援，例如聯結現有初創企業正應用於產業的科技作教學內容，長遠而言則要研究如何讓創科走向商品化，讓家長及學生看到發展前景增投身興趣。



政府近年銳意發展創科，大力推行STEAM教育，積極為國家和香港未來培育創科人才。立法會議員陸瀚民表示，香港要發展成創科中心，關鍵在人才供應。

陸瀚民倡政府成立創科中學，提前專業培訓年輕人才。（余俊亮攝）

發掘人才應「將個起跑線推前至中學」

陸瀚民表示政府外出搶人才以外，內部培養具潛力下一代以持續發展亦極重要。他指現時學界廣泛推行STEAM教育，但主要停留在課外活動或教學元素層面，專科教學主要在大學，但正如Facebook創辦人極年輕已創立社交王國影響世界，香港要研究可否「將個起跑線推前至中學」，甚至成立創科中學，猶如香港體育學院培訓精英運動員，擇優而選重點培育年輕的創科人才。

陸瀚民(左一)出席「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」當開幕禮嘉賓，了解初創業界介紹最新創科技術發展。（余俊亮攝）

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聯結創科業界技術支援教師教學

陸瀚民認為香港推動STEAM教育普及化時，位處上游的教師培訓都需要加強支援，尤其是不少老師都表達，在創科教學及準備教材上都面對一定困難，需要額外支援。他指《香港01》舉辦的「STEAM+01 Bootcamp」也聯繫了包括VR/AR、智慧農業、藝術科技等企業，反映其實本港不少初創企業已有能應用到產業的技術，如能聯結雙方，將技術及知識帶到校園，教育以外亦可為學生展示發展前景，創科並非空中樓閣，有助增加他們日後投身的興趣及信心。

研技術走向商品化 展示發展前景

熟悉工商界的陸瀚民坦言，業界對於創科人才有一定需求，惟找到合適者不易，他認為政府可再加強推動，讓家長和學生更看到投身創科的前景，「假如同家長講，叫個小朋友做發明家，家長都會擔心，睇唔到仔女將來發展」，所以他認為在學界推動創科的同時，亦要研究如何將技術商品化並放入商業鏈，「當大家睇到有前景，家長同學生就會更有信心鑽研，亦有信心將來學有所用」。