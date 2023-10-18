SEN學生最遲21歲後須退宿　蔡若蓮：長期留喺學校都係唔適合

月初鑽石山一位母親刀傷兩名智障兒子後自殘，引起大眾對特殊需要學童離開中學後出路及照顧者壓力的關注，教育局局長蔡若蓮今日（18日）回應議員口頭質詢時表示，一直有留意中學離校生的支援，在離校前社工會為學生安排「生活適應」、輪候服務等。



對於能否延長有需要學生留在學校，蔡若蓮表示，「延長學習支援」計劃下部分學生至21歲仍能留在特殊學校宿舍，「但過咗21歲以後，或更大年紀，其實長期留喺學校都係唔適合，因為畢竟學校裹面同學同佢年齡相差差太遠，對一個人嘅成長都係唔適合。」



蔡若蓮指如過了21歲，長期留在學校並不適合。（林靄怡攝/資料圖片）

2021年至2022年公營普通小學和中學的整體教師人數中，分別只有47%和37%的教師已接受特殊教育培訓。蔡若蓮表示，十分重視教師在特殊教育方面的專業培訓，積極提升教師的專業知識和能力，推動融合教育的發展和支援學生的多元學習需要。

月初鑽石山一位母親刀傷兩名智障兒子後自殘，引起大眾對特殊需要學童離開中學後出路及照顧者壓力的關注，會議上立法會地產及建造界議員龍漢標問及可如何改善畢業學生的支援配套，蔡若蓮指一直有留意中學離校生的支援，在離校前社工會為學生安排「生活適應」、輪候服務等。

對於能否延長有需要學生留在學校，蔡若蓮表示有「延長學習支援」計劃，部分學生至21歲仍能留在特殊學校宿舍，「但過咗21歲以後，或更大年紀，其實長期留喺學校都係唔適合，因為畢竟學校裹面同學同佢年齡相差差太遠，對一個人嘅成長都係唔適合。」蔡若蓮指會繼續與相關部門討論如何加強對離校學生的支援。

另外，蔡若蓮指教育局由2007/08學年起推出融合教育教師專業發展架構，為在職教師提供有系統的基礎、高級及專題的「三層課程」，於2017/18學年至2021/22學年完成基礎、高級及專題課程的人數合共約8,000人，而完成「三層課程」的人數由2017/18學年的1,485人至加超過一倍至2021/22學年的3,331人，反映教師較疫情前更踴躍參加相關的培訓，並預料人數會持續上升。

教育局在2023年擬定師資培訓課程框架，將支援有特殊教育需要學生的知識及技能納入為課程的核心元素。至於設計職前培訓課程時，師資培訓大學將會涵蓋「三層課程」基礎課程的内容，讓新入職教師能具備基礎課程的資歷。