《香港01》中學事實查核工作坊　實戰拆解假資訊　學辨別AI圖像

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》於9月26日及11月1日為佛教覺光法師中學的中三、中五級同學舉辦事實查核（Fact Check）工作坊，由前線記者講解如何正確辨識資訊真偽，培養學生成為負責任的資訊使用者。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

工作坊由《香港01》前線記者主持，講解事實查核的工具和方法，透過具體案例引導學生思考網上資訊真確性，讓學生了解虛假資訊的種類、常見特徵及其社會影響等。（陳葦慈攝）

藉生活實例學Fact Check 學習分辨AI生成圖像

工作坊由《香港01》前線記者主持，講解事實查核的工具和方法，透過具體案例引導學生思考網上資訊真確性，讓學生了解虛假資訊的種類、常見特徵及其社會影響等。工作坊進行期間學生即場使用平板電腦，親身嘗試使用剛學到的查證工具和技巧核實資訊。

工作坊由《香港01》前線記者主持，講解事實查核的工具和方法，透過具體案例引導學生思考網上資訊真確性，讓學生了解虛假資訊的種類、常見特徵及其社會影響等。（陳葦慈攝）

人工智能發展速迅，ChatGPT等新興技術近期成為教育界熱門討論話題。針對現時生成式人工智能（Gen AI）都能夠繪製極像真的圖片，工作坊特設專門環節探討，並教授同學如何搜尋圖片來源、辨別圖片真偽等。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747