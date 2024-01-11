《香港01》中學數據新聞工作坊　多角度分析數據　動手製互動圖表

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為佛教覺光法師中學舉辦到校講座，分別於9月26日及11月1日，為該校中三、中五級同學舉辦數據新聞實踐工作坊，同學們可多角度解讀數據，並能即場製作互動數據分析圖表。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

數據新聞實踐工作坊由資深數據新聞編輯主講，透過本地時事、網上輿情等相關新聞報道例子，讓同學了解如何從不同角度比較和分析數據。（陳葦慈攝）

學習多角度解讀數據 分析數據發掘新趨勢

數據新聞實踐工作坊由資深數據新聞編輯主講，透過本地時事、網上輿情等相關新聞報道例子，讓同學了解如何從不同角度比較和分析數據，並且明白到數據新聞如何透過圖表及互動網頁，讓讀者可以更容易理解複雜資訊，發掘出以往較少人留意的現象和趨勢。

同學們更可即席動手製作互動數據圖表，了解數據視覺化呈現基本原則，以及新聞發布的基本流程。（陳葦慈攝）

動手製作互動數據圖 了解圖表製作基本原則

同學們更可即席動手製作互動數據圖表，了解數據視覺化呈現基本原則，以及新聞發布的基本流程；導師會逐一點評圖表，藉此更深入講解製圖注意事項，加深學生印象。此外，工作坊亦特設討論環節，提醒同學要小心解讀數據資訊，包括評估數據來源是否、問卷調查方式是否可靠等。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747