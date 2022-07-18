都大創意藝術系畢業展舉行至7.24　VR遊戲助中風患者走上康復路

香港都會大學創意藝術畢業展 2022於上星期五（15日）於該校賽馬會校園開始，將於下周日（24日）完結，今屆逾250名畢業生，合共展出約140件藝術作品，包括短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等。部份作品除了採用嶄新技術外，也體現了創作者對社會的關注。

有畢業生設計了三種針對手部不同功能復康訓練的VR遊戲，讓患者在漫長的訓練過程中獲得成功感，現時遊戲已於部份復康中心試驗。



▼7月15日 香港都會大學創意藝術畢業展於賽馬會校園舉行▼



電腦及互動娛樂課程四名學生組成的團隊，設計了三種針對手部不同功能復康訓練的VR遊戲。三款遊戲分別可鍛鍊手臂可動性、雙手平衡及手部力量，團隊成員禤祉樺表示，創作靈感來自一次觀看輕度中風患者，需要度過漫長且苦悶康復訓練的網上片段。他說，康復者訓練時間長而效果甚微，創作時期望透過遊戲，讓患者在漫長的訓練過程中獲得成功感。現時遊戲已於部份復康中心試驗，得到治療師不錯的反饋。

創意寫作與電影藝術課程畢業生郭豐銘，則拍攝紀錄片「毛名俠」，記錄「毛守救援」負責人如何救援動物。他指，現時雖有不同節目紀錄流浪動物救援行動，但作為觀眾很難全面知道背後發生的故事。因此他期望透過「毛名俠」，向觀眾展現救援行動下不為人知的真實故事，讓人們正視動物權益，又指貓狗無分品種都是生命。

▼立法會議員霍啟剛出席創意藝術畢業展開幕禮▼



霍啟剛︰政府應以發展經濟為定位支援創意產業

立法會議員霍啟剛出席畢業展開幕禮時表示，香港創意產業需與國際接軌，政府應該投放更多資源予創意產業。他說，相對南韓，本港過去10年創意產業佔GDP的比例增長不多，期望政府以發展經濟為定位，給予創意產業更多直接支援措施。