ag cotsubu mk2 藍牙耳機｜由日本品牌ag推出的第2代細粒輕量藍牙耳機 ag cotsubu mk2 ，基本性能相約、仍舊賣細粒輕量、戴得舒適，2代更追加 Lemon（檸檬）、Mint（薄荷）、Navy（海軍藍）3 種新色，加上原有的 Cream（奶油）、Sky（天空）、Sakura（櫻花）和 Kuro（黑色），七色仕樣、一舉公開。



ag cotsubu mk2 設計簡潔圓滑，耳機體積夠細，而且打橫打直都戴得入，細耳仔的女生也不會戴到突出來，機面使用類似噴砂的「粉雪塗層」，觸摸時手感好，而且不易沾上指紋或化妝粉底。

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ag cotsubu mk2 看上去跟上代差不多，不過就收集了一些用家感想，原來因為機身太小了，女生在撥頭髮時有機會誤觸它的輕觸機面、意外停播。今次MK2加了一個全新的「防誤觸功能」，只要連續點擊耳機4次，就會銷機防止誤觸。

要連續點擊耳機4次，就會銷機防止誤觸。

音色方面，ag cotsubu mk2 走平均、輕鬆耐聽的中性路線，低音沒有過份渲染，樂器清晰度高，令人可以長期配戴聽歌依然舒服順耳。

ag cotsubu mk2 走平均、輕鬆耐聽的中性路線，低音沒有過份渲染。

另外，它的充電盒也是市面少見的超迷你款式，就算女生用小包包都不會佔太多手袋位。電量適中，耳機可播放 5 小時，加上充電盒翻充，最多可以用 20 小時。

ag cotsubu mk2 藍牙耳機｜售價：$558（ECT／3188 0767）

它的充電盒也是市面少見的超迷你款式

心心耳機 Aviot TE-i3

日本品牌 Avito TE-i3 是一對超可愛的心心型真無線藍牙耳機，配上珍珠白的粉盒型耳機充電盒，設計簡約中盡見可愛，精緻得像對耳環，不會太over太甜，用來襯衫勁Kawaii$590 (ECT代理:3188 0767)

個人認為拍照最好看是金色，戴上耳就紅色最sharp

Aviot TE-Q3 Anoちゃん代言．多色多樣性

由IG神曲+鏈鋸人ED《ちゅ、多様性》歌手Anoちゃん代言，現時全球最細對的ANC降噪耳機 Aviot TE-Q3，不單只機盒細、耳機小巧；使用10mm動圈，音量夠大、中低音也不錯。 Aviot TE-Q3$690 (ECT代理:3188 0767)

Aviot TE-Q3擁有IPX4日常生活防水機身，充電約 10 分鐘即可連續播放長達 90 分鐘，而且有6隻色揀。

Sudio E3

瑞典品牌Sudio新機 E3 有黑／白兩色選擇，簡簡單單的類AirPods Pro設計，有主動降噪功能。當中Sudio E3（售價: $899）為2024年新機，其混合式主動降噪可以自行調節降噪等級，耳壓不會太大，又配備 IPX4 防水機身，6.5小時電量。（售價: $899）

Sudio E3（售價: $899） (鍾世傑 攝)

復古粉紅 Mondo Freestyle

如果你不想戴真無線耳機，可以考慮一下藍牙耳筒！瑞典耳機品牌Mondo的「Mondo Freestyle」藍牙耳機型格又小巧，滿滿的80年代retro風非常適合襯Y2K風格的時裝打扮。在香港地下偶像界，日系女團 Chotto Crazy成員麗華（Rika)在IG都公開了試戴粉紅版 Mondo On-Ear Freestyle 藍牙耳筒的相片。(＄599 ／ Soundwave audio)