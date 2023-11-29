ANIMA ANW02藍牙耳機｜支援LE Audio、日系機最夾YOASOBI和動畫歌｜ANIMA ANW02藍牙耳機系出名門，是真正流住日本純血的earbuds，從耳機單元設計、盒繪上的美少女插畫、最適合聽日本歌音的調音，全部都由日本團隊負責！更甚至，其專用手機app還可下載知名日本聲優錄音提示聲音file，絕非偽日系淘寶貨可比。



日本迷必買理由01｜由內至外流著日本純血

ANIMA 為日本TOKYO ONKYO 東京音響的耳機品牌，成立一年半後，第2代ANIMA ANW02面世了！新機升級至bluetooth 5.3，對應高通晶片的LE Audio以及 aptX Adaptive ／ aptX Lossless 高達 24bit/96kHz 解碼，配合相應的android手機，可做到低延時、低耗電、低失真的藍牙連線。售價： HK$1,580（Soundwave hk／2771 8209）

日本迷必買理由02｜偶像大師音樂人Tune出日系聲底

就算你只是一名iPhone用家，只能用低級AAC連線，好在ANIMA ANW02使用品牌大佬三枝先生親自開發專屬10mm El-CoClear 震膜單元，本身就已經好靚聲，再加上《THE IDOLM@STER》系列製作音樂的 VIA/TOY'S FACTORY音樂製作人井上拓負責調音，絕對是最適合聽日系J-Pop／VOCALOID／動畫Anisong！大師更專為ANIMA ANW02設定了3種適合不同時間、氣氛、樂曲使用的EQ調音profile，非常適合聽日系動畫歌曲。

由《THE IDOLM@STER》系列製作音樂的 VIA/TOY'S FACTORY音樂製作人井上拓負責調音

日本迷必買理由03｜絆愛插畫師操刀盒繪

ANIMA ANW02繼續邀請了設計出日本元祖級AI虛擬主播「絆愛」的插畫師森倉圓繪製包裝，上代封面為一對「你的名字style」的少男少女，今代暫時就只有女主角出場，更要留意，森倉圓版封面以數量限定方式發售，售完就會改為沒有插畫的一般包裝，有買趁手！而未來會不會再有其他版本封面，廠方就表示要保留神秘感。

森倉圓版封面以數量限定方式發售，售完就會改為沒有插畫的一般包裝，有買趁手！

第一代ANIMA ANW01 封面（陳幽幽IG相片）

日本迷必買理由04｜知名聲優配音提示聲

一般藍牙耳機都會有把女聲提示你「耳機正在paring、power off」等資訊，而很多日本動畫聯乘耳機，貴就貴在機內的提示聲是由知名聲優聲演，而ANIMA專用手機app更支援名為「VOICE Store」的語音提示檔案網店，主機原生免費附送3位聲線語氣各具特色的電音少女提示聲，之後可另費購買其他聲優的錄音file！

比如《孤獨搖滾》聯乘版就內置後藤一里（CV:青山吉能）的聲音，再可另費購買結束band其他成員的錄音。由於有《THE IDOLM@STER》音樂製作人井上拓的關係，電子平台上還有些配過アイマス角色的聲優如：中村繪里子(天海春香)、青木志貴（二宮飛鳥）、又或是《賽馬娘》大和赤驥CV木村千咲的錄音檔發售。（以上均為期間限定提供，有機會已下架）

勁日系理由05｜大量日本動畫、Vtuber 聯乘版本

ANIMA 是日本「TOKYO ONKYO 東京音響」（旗下最出名有Acoustune）的子品牌，專攻年輕人藍牙耳機市場。厲害在2022年3月成立只出過 一款機型ANW01，卻先後與Holo名人「星街彗星」、ACG作品《蔚藍檔案Blue Archive》如《TIGER ＆ BUNNY 2》、《THE IDOLM@STER Million Live》、《孤獨搖滾》、《電音社》推出聯乘耳機、隻隻賣斷市。ANW02將來都一樣會有很多聯乘版，動畫迷一定要留意！

監製三枝丈記專訪：ANIMA本來唔係動畫耳機？

來自日本的ANIMA ANW01，打著日本動漫插畫包裝封面、聲優配音、日系tune聲等賣點上市，但早前與監製三枝丈記先生作簡單訪問，三枝先生竟爆出驚人真相：「ANIMA這個字，可以解作心臟和鑽石，我最初開發其單元時，根本冇想過會變了一對動漫耳機。但我平時是做高端耳機的，藍牙耳機則傾向平價、年輕人market，他們最喜歡就是聽動畫歌，上YouTube睇Vtuber，而我公司亦有一班喜愛動畫的部下，整個計劃都是由他們按照個人喜好，慢慢發展成現在的樣子；為ANW系列TUNE聲的井上拓先生，還有負責插畫的森倉圓先生，也是由同事穿針引線下達成合作。」之後ANIMA ANW01取得空前成功，所以順勢就推出更多聯乘款式，成了今天的模樣。

ANIMA ANW02監製三枝丈記先生

三枝丈記先生不單是品牌老闆，本身也是耳機的設計師，ANIMA ANW02的新單元亦是由他開發。比起第1代ANW01，新機賣點是對應LE Audio、防水性能也提升了，就算不是動漫迷，ANIMA ANW02作為一對藍牙耳機都非常具吸引力，音色也更好。另外，ANW02的機身和充電盒都留了更多空間去加進聯乘元素，相信合作版本將有多無少，他更表示也很想跟香港的動漫作品、配音員、歌手網紅合作搞廣東話提示聲錄音file；各位有甚麼心水人物，可以去代理的facebook留言給意見。

ANIMA ANW02 森倉圓版產品規格

單元：10mm El-CoClear 震膜動圈

頻率響應：20Hz-40kHz

阻抗：32Ω三枝丈記先生

藍牙：5.3

支援解碼：SBC、AAC、aptX™、aptX Adaptive™、aptX Lossless™、LC3（LE Audio）、aptX™ Voice

靈敏度：-42dB

其他支援：多點連接、自動配對、外部聲音捕捉功能

防塵防滴標準：IP56

連續播放時間：約 14 小時、連充電盒約 42小時（*使用 aptX 連接）

連續通話時間：約 9小時

充電時間：約 1 小時（耳機）、約 2 小時（充電盒）

重量：9g（耳機）、40g（充電盒）

售價： HK$1,580（Soundwave hk／2771 8209）