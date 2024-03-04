Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 藍牙耳機開箱試玩｜森威海爾推出其第4代最高級TWS真無線耳機，記者提早半個月取得實機試玩，即睇report；另外，不少人問道MTW4跟上代MTW3 外型根本無變，未買機的人應該買新款4代還是襯平買3代？有3代又是否需要追4代呢？



德國音響廠 Sennheiser 最頂級的真無線耳機新作 MOMENTUM True Wireless 4 已上市，藍牙格式更新至 5.4，支援 LE Audio 及LC3低延遲版SBC格式；雖然機身看上去跟3代一模一樣，但在音質、主動降噪、藍牙編碼支援以及電池續航力等多方面都有改良。記者自己因為已有3代，所以4代就選擇了頗有紅銅感覺的新配色，它的耳機盒同樣由灰色改為啡色，多了一份暖感。

MOMENTUM True Wireless 4 藍牙耳機開箱試玩（鍾世傑 攝）

MTW3 及 MTW4 機身比較（圖色銀灰色的3代），最大分別在於充電盒底的字樣，以及拆開耳膠後，導管口多了一個金色的小零件。

MTW4繼續使用森威海爾自主研發的7mm動圈單元，硬件規格與3代相同，但廠方進行了重新調音，提升了高頻響應，也減輕了刺耳感，中頻段及人聲的解析度更加清澈，營造出廣闊的音場空間。最近記者準備入場聽韓團Dreamcatcher，所以長loop了playlist，聽足一日女聲+ Rock歌配樂也不覺得吵耳，長戴OK。

以韓團Dreamcatcher的歌曲試聽，播足一日女聲+ Rock歌配樂也不覺得吵耳，長戴OK。（鍾世傑 攝）

提到長戴，MTW4的機身設計與3代是完全相同，雖然看上去有點厚，但不算太重，而且口徑也不太粗，入耳位也不會穿得太深入，對IEM入耳式有抗拒，又或是耳窩細的朋友相信都能戴得舒服。

MTW4看上去有點厚，但不算太重，而且口徑也不太粗，入耳位也不會穿得太深入。

本身MTW3 的連線穩定度就沒發現過重大問題，新機繼續使用高通的藍牙晶片，除了繼續支援aptX Lossless編碼，實現與CD相當的44.1千赫/16位元高音質傳輸，再追加了LC3音頻編碼技術，保持良好音質之下，降低50%以上的頻寬占用，如果再配合支援Snapdragon Sound系統的Android手機，在音質、通話品質和延遲方面將比MTW3更加好。所以，如果你是Android用家，記者會推薦你買4代。

配合支援Snapdragon Sound系統的Android手機，在音質、通話品質和延遲方面將比MTW3更加好。（鍾世傑 攝）

耳機主要用途明明應該是聽歌，但ANC主動降噪隔音卻是市面用家更重視的功能，MTS4每邊耳機有3個收音咪（與3代相同），但由於收音咪本身有強化，加上高通Snapdragon Sound和AI技術的強化加持，降噪效果比前代更加自然，通透模式順耳了、人聲更加還原。免提通話方面的收音演算法也有改善，不過始終是改變不了收音咪位置的天生弱點，記者覺得在街頭通話，質素始終未始AirPods Pro 2。

Android手機用家推薦升級

評分：85分

優點：低音夠之餘不會太吵耳、ANC降噪及通話比3代有改善，也解決了電池問題。

弱點：始終都是比較大對，外型沒變化令人追新一代的意欲減低。（可考慮紅銅新色）

網上都有很多人提及，沒甚麼好隱瞞，MTW3的電池設計是有一點點問題，不少人用了半年左右就無法充電。MTW4這款沒有重大改良的新機，其實可以視為解決了以上問題，又以現時新規格updated了的小改版。如果你手上有MTW3又操作正常，其實不太需要追新機，如果你未買過，亦推薦直接買4代。（尤其如果你的手機支援Snapdragon Sound ／ LC3音頻編碼）

