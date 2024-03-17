iPhone 15 Pro Max前10不入？15款手機續航力測試 榜首長達19小時

撰文：陳錦洪
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iPhone 15 Pro Max 續航力測試竟前10不入？15款手機比拚、榜首長達19小時｜隨手機的拍攝功能﹑App﹑遊戲效能的提升，對手機電量的要求亦越來越高，而且大部分智能手機都不能更換電池，令用家更重視電池續航力。國外科技媒體《Tom's Guide》測試市面上 15 款手機，發現以電量著稱的 iPhone 15 Pro Max，排名竟前 10 不入。

根據科技媒體 Tom's Guide 進行的電池續航力測試，採用統一的測試標準。測試過程中將手機螢幕亮度設為 150 尼特，並啟用 5G 網路持續使用，直到電池電力完全耗盡為止。測試後手機的電池續航力須超過 13 小時，才能進入該續航力排行名單的前 15 位。

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測試結果令部分果迷大跌眼鏡，兩款上榜的 iPhone 只排第 10 和第 12 位，分別是 iPhone 15 Plus 的 14 小時 14 分鐘，以及 iPhone 15 Pro Max 的 14 小時 2 分鐘。而華碩的 ROG Phone 8 Pro，則以 18 小時 48 分的續航時間拿下冠軍。

Tom's Guide測驗手機續航力排名：（小時:分鐘）

１﹑華碩ROG Phone 8 Pro: 18:48
2﹑OnePlus 12R: 18:42
3﹑華碩ROG Phone 7 Ultimate: 18:32
4﹑OnePlus 12: 17:41
5﹑三星Galaxy S24 Ultra: 16:45
6﹑三星Galaxy S24 Plus: 16:32
7﹑Motorola Edge Plus (2023): 15:47
8﹑Nothing Phone 2a: 15:00
9﹑Nothing Phone 2: 14:21
10﹑蘋果iPhone 15 Plus: 14:14（並列）
10﹑Nubia RedMagic 8 Pro: 14:14 （並列）
12﹑蘋果iPhone 15 Pro Max: 14:02
13﹑三星Galaxy S24: 13:28
14﹑OnePlus Nord N300: 13:13 （並列）
14﹑華碩Zenfone 9: 13:13 （並列）

當然，直接使用電池續航力高的手機最方便，但其實也能透過改變使用習慣，來增加續航力。鋰電池正常使用壽命約為 5 年左右，取決於電池質量和充電次數，一般可承受至少500次以上的循環充電。

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而影響鋰電池的其中一個主因，就是電池的溫度，因此充電時玩手機會導致手機嚴重發熱，充電過程產生的熱能損耗疊加到正常使用產生的熱量上，長期不僅損傷電池壽命，更可能帶來安全隱患。

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