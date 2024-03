iPhone 15 Pro Max 續航力測試竟前10不入?15款手機比拚、榜首長達19小時|隨手機的拍攝功能﹑App﹑遊戲效能的提升,對手機電量的要求亦越來越高,而且大部分智能手機都不能更換電池,令用家更重視電池續航力。國外科技媒體《Tom's Guide》測試市面上 15 款手機,發現以電量著稱的 iPhone 15 Pro Max,排名竟前 10 不入。



根據科技媒體 Tom's Guide 進行的電池續航力測試,採用統一的測試標準。測試過程中將手機螢幕亮度設為 150 尼特,並啟用 5G 網路持續使用,直到電池電力完全耗盡為止。測試後手機的電池續航力須超過 13 小時,才能進入該續航力排行名單的前 15 位。

測試結果令部分果迷大跌眼鏡,兩款上榜的 iPhone 只排第 10 和第 12 位,分別是 iPhone 15 Plus 的 14 小時 14 分鐘,以及 iPhone 15 Pro Max 的 14 小時 2 分鐘。而華碩的 ROG Phone 8 Pro,則以 18 小時 48 分的續航時間拿下冠軍。

Tom's Guide測驗手機續航力排名:(小時:分鐘)



1﹑華碩ROG Phone 8 Pro: 18:48

2﹑OnePlus 12R: 18:42

3﹑華碩ROG Phone 7 Ultimate: 18:32

4﹑OnePlus 12: 17:41

5﹑三星Galaxy S24 Ultra: 16:45

6﹑三星Galaxy S24 Plus: 16:32

7﹑Motorola Edge Plus (2023): 15:47

8﹑Nothing Phone 2a: 15:00

9﹑Nothing Phone 2: 14:21

10﹑蘋果iPhone 15 Plus: 14:14(並列)

10﹑Nubia RedMagic 8 Pro: 14:14 (並列)

12﹑蘋果iPhone 15 Pro Max: 14:02

13﹑三星Galaxy S24: 13:28

14﹑OnePlus Nord N300: 13:13 (並列)

14﹑華碩Zenfone 9: 13:13 (並列)



當然,直接使用電池續航力高的手機最方便,但其實也能透過改變使用習慣,來增加續航力。鋰電池正常使用壽命約為 5 年左右,取決於電池質量和充電次數,一般可承受至少500次以上的循環充電。

而影響鋰電池的其中一個主因,就是電池的溫度,因此充電時玩手機會導致手機嚴重發熱,充電過程產生的熱能損耗疊加到正常使用產生的熱量上,長期不僅損傷電池壽命,更可能帶來安全隱患。