雪櫃要勤保養　3個技巧令雪櫃更耐用　儲存食物過多也有問題？

你覺得過年家電中誰是使用率最高的？是家人圍坐一起看春晚的電視？其實不然，根據近幾年的數據顯示，春節期間的開機率只比平常高了5%，總數也就35%，還不如電腦看春晚用的時間長。那麼是一直開着通宵的制熱空調？並不是！區域性的問題早就說過了，北方不用空調而是暖氣。所以是什麼？當然是雪櫃（冰箱）！



過年也是飲食上的盛宴，各種好吃好喝都會集中在過年這天，這樣一來雪櫃的壓力就會變得非常大，那麼過年期間雪櫃應該如何應對及保養呢？今天就跟大家講一講！

絕不能忽視！不當使用雪櫃會有這些問題

1、降低食品的儲存時間

雪櫃不保養容易導致食品儲存時間的降低。一方面，長期不清潔的雪櫃壁面和內部構件很容易滋生細菌和寄生蟲，這些病菌會傳染到我們的食物中。另一方面，如果不及時清洗，雪櫃內的細菌會擴散到其他食物上，導致其他食品也變質變味。不僅如此，雪櫃內的灰塵和油漬也會影響食品的儲存時間。因此，保養雪櫃是確保食品新鮮的關鍵。

2、能耗增加

雪櫃不保養也會影響其製冷效果，進而導致能耗的增加。如果雪櫃不夠清潔，則雪櫃的工作效率將會下降。這時雪櫃會非常努力地工作，可能甚至不如保養良好的雪櫃。因此雪櫃經常需要工作，大量的能量被消耗掉，這也導致了耗電量的增加。

3、面臨故障的風險增加

如果長期不清潔雪櫃，不但會 導致食品變壞和身體不適，還會導致雪櫃故障的風險增加。因為，大量的污垢、油漬、微生物可以讓雪櫃內部構件（如攪拌器）變得很難轉動，影響雪櫃的運轉，時刻面臨着燒燬的危險。因此，保養雪櫃有助於保障您的財產安全。

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如何保養清潔雪櫃？

1、定期清掃壓縮機和冷凝器

壓縮機和冷凝器是雪櫃的重要製冷部件，如果沾上灰塵會影響散熱，導致零件使用壽命縮短、雪櫃製冷效果減弱。

所以，要定期檢查它們是否髒了，髒了就要清掃。當然，使用完全平背設計的雪櫃不需考慮這個問題。因為掛背式雪櫃的冷凝器、壓縮機都裸露在外面，極易沾上灰塵、蜘蛛網等。而平背式雪櫃的冷凝器、壓縮機都是內藏的，就不會出現以上情況。

2、雪櫃擺放要遠離熱源

雪櫃不宜放在陽光直射的地方，同時雪櫃周圍也不要放置其他會產生熱量的電器，否則會增加雪櫃的耗電量。

3、雪櫃內部儲存食物要適宜

雪櫃裏的食物過少時，熱容量會變小，雪櫃開門會加速冷氣釋放，壓縮機啟動頻繁，增大用電量。

儲存食品過滿，則不利於冷空氣循環，雪櫃內容易結冰，會而增加壓縮機運行時間，增加耗電量。

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