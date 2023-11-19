哪款保暖家電最適合香港家庭環境？一文看清應買暖風機還是冷氣機

這不立冬一過，不少地區正式進入了冬天，北方還好說有暖氣，南方的朋友更多的是靠着」一身正氣「，趁着現在還不算特別冷，不知道各位的「防禦」準備好了沒有？



不廢話了，筆者今天跟大家聊聊幾種取暖方式的區別！看完正好趁着活動挑個合適的電暖，把自己的防禦裝備準備好哦！

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1、空調（冷氣機）

隨着技術的發展，空調的作用已經不僅僅是夏季製冷了，也有不少朋友會通過空調製熱來達到保持室內溫度。

如果遇上冬天空調開啟後半天都不熱，而且越冷的天氣空調越不給力的情況，可能是因為空調匹數不夠、空調存在缺氟等問題，建議檢查維修，或者在配套個電暖氣進行使用，畢竟相較於空調固定的位置，電暖器小巧易拿、移動方便，想暖哪裏暖哪裏，可以滿足用戶靈活使用的需求，是不少家庭取暖的首選。

需要注意的是，在使用空調取暖時，大家要儘可能多的進行通風換氣，避免病菌的傳播。

2、充油式暖爐（電油汀）

充油式暖爐的造型跟製熱方式其實都與北方的暖氣有異曲同工之妙，不同的是充油式暖爐的內部是油，供暖更長久。不過充油式暖爐體積較大，其加熱原理是因為內部加了導熱油，在使用過程中導熱油會把電熱棒的熱量慢慢傳導出來，這也意味着充油式暖爐的加熱速度相較於別的電暖氣來說是比較慢的，還需要一定時間預熱，且在加熱後部分產品會散發一種香油氣味，如果對氣味過敏的人群需要慎重選擇。

還有一點就是，充油式暖爐不防水，不建議放在浴室使用，浴室還是得裝浴霸。

那麼，充油式暖爐應該怎麼選呢？很簡單，注意這三點：傾倒自動斷電等保護措施必須有；萬向滾輪必須有，沒有的話不方便挪動；葉片越多、寬度越寬的，製熱效果越好。

3、小太陽

小太陽早在十幾年前就進入了千家萬戶，每到冬天就能看到一家人圍着小太陽取暖聊天，還是十分舒坦的。

小太陽的加熱速度最快，基本上是即開即熱，價格十分便宜，通常幾十小百就能買一個，但是小太陽的侷限性就在於只能溫暖四周一米內的範圍，房間過大的話效果就一般了。可以說它優缺點都很明顯，如果你預算充足的話最好還是別用它比較好。

選小太陽就非常簡單，注意這幾點：選頭大的。換言之，反射罩選大不選小。防護網要密，防燙傷。傾斜斷電、離地斷電等安全功能必須有。

4、暖風機

暖風機是通過電熱管進行加熱，然後風經過熱管之後就變成暖風，說白了就是通過風機將加熱體的熱量吹送出來，其實與空氣炸鍋的加熱方式類似。而且暖風機非常小巧輕便，單手就能拿起來方便移動，使用範圍更廣，放在任意地方不突兀。但需要注意的是，暖風機的噪音較大，使用時同樣容易使室內濕度降低，用時最好配上加濕器進行保濕。

5、踢腳線取暖器

踢腳線取暖器作為近些年來漸漸興起的一種取暖方式，整體造型有長有短，最長的能做到1.7米，散熱面積相較於其他產品來說更大，內置的鋁片發熱體更多，也是即開即熱，一般大概十幾到二十分鐘就可以感受到室內溫度的變化，不少廠商把它宣傳為「媲美地暖」，雖然整體價格比另外幾款昂貴，但是使用體驗也是最好的。

選踢腳線電暖氣的話，記得參考一下以下幾點：發熱片越多越好；2. 發熱體選石墨烯或者鋁製的；3. 防水等級要IPX4至少；4. 過熱保護也得有。

不管是哪種產品家用電暖器取暖區域較小，在電暖氣的周圍溫度明顯較高，周圍空氣容易乾燥，還有可能會存在燙傷的危險，使用時需要小心。

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