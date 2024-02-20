空氣循環扇都值得入手嗎？除令室內溫度均衡外　這5個場景極適用

空調普及後，電風扇的存在感逐漸降低，直到「空氣循環扇」這一新名詞出現，才重新引起了人們的注意。有人認為空氣循環扇是智商稅，也有人認為它真香。價格似乎比普通電風扇貴一些，它究竟值不值得買呢？我們可以從它的使用場景和功能來探討一下。



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1、什麼場景才用空氣循環扇？

空氣循環扇的主要應用場景是什麼呢？如果你的生活需求符合這幾個場景，那我覺得你怎麼著也得買一個空氣循環扇。

場景一：開著空調，但室內溫度不均勻，局部冷局部熱。

場景二：剛裝修完的房子需要通風，但開窗效果不佳，空氣淨化器也不起作用，新風機又太貴。

場景三：開放式廚房使用油煙機效果不佳，想讓油煙快速排出室內。

場景四：南方梅雨季節，室內潮濕悶熱，需要加大空氣對流。

場景五：家裏有人抽煙，煙味聚集在室內，需要快速排出有害物質。

在這些場景下，一台空氣循環扇就能解決問題。甭管春天還是夏天，空氣循環扇都值得入手！

為什麼選擇空氣循環扇而不是普通風扇呢？如果你的需求是促進室內空氣流動、提升換氣效率、改善空氣質量、輔助通風等，那麼空氣循環扇是專業的選擇，它比普通風扇在循環室內空氣流動方面效果強很多倍。

如果你的需求是直吹人體，送風去暑，降低皮膚表面體溫，那麼空氣循環扇可能不太適合，因為它的風量集中，風量大，直吹時風比較硬，容易讓人感冒。這種情況下，普通風扇可能更合適。

特別是在使用空調時，空氣循環扇和空調確實是絕配。一個負責降溫，一個負責傳遞，使用空氣循環扇可以在一定程度上彌補空調風距小、室內難通風的不足。無論是冷氣還是暖氣，都適用。

2、空氣循環扇的工作原理是什麼？

空氣循環扇主要通過強勁的風量，攪動室內空氣，利用空氣對流使室內溫度均衡，從而達到使室內空氣清新、健康的效果。它的工作原理是利用渦輪葉片，將周圍的空氣吸入，並通過內部的渦輪驅動系統加速，然後將高速的氣流噴出，從而在室內形成循環氣流。

相比普通風扇，空氣循環扇可以將室內空氣「攪拌」起來，讓室內的空氣流動起來，將遠處的風「吸」過來，並不斷地循環，讓整個空間的溫度均衡。因此，空氣循環扇不僅可以讓人感受到涼爽，還可以淨化室內空氣，防止細菌滋生，提高室內空氣質量。

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