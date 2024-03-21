說到網上拍賣平台，應該不少人第一時間都會想起 Carousell。雖然買賣交易很方便，但亦有很多人詬病 Carousell 上有很多難以溝通的用家，甚至有騙徙在當中「搵食」。連登有網民開 Post，分享疑似在 Carousell 遇到詐騙的經過，可是其他網民卻持兩極意見。



連登網民以「原來依加carousell都有騙徒？」開 Post 指，在 Carousell 上出售家用製冰機期間，有用戶以英文回覆，指由於忙碌所以不能面交，要求順豐速遞取件。同時，買家先行提出可以先付錢，而且會自行支付運費，唯樓主只接受面交而拒絕。

有網民認為，這不一定是詐騙行為，由於買家已主動接受先付錢，那樓主大可以使用順豐到付或先收到錢後再發貨的方法，確保能收取費用。可是，另一派的網民則認為，這是其中一個網購詐騙的手法，雖然買家聲稱可先行支付費用，但接著會提供一個假的順豐或其他平台連結，以騙取用戶個人資料，以及貨品。

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另外，亦有網民分享個人經驗，指「尾數有5～6 個數字+郵寄+新acc+中文翻譯牌子（出售產品品牌）」的用戶，都大機會是騙徙，更指已在 Carousell 上檢驗了過千以上的帳號。

避開網購詐騙陷阱

在沒有交易保障的拍賣平台網購時，當然最好的方法是要求面交。同時應避免支付訂金，甚至先支付後取貨的交易方式。交易前，亦要留意該賣家的評論，看看之前的交易情況，作為對該賣家的可信度參考。

守網者分享，在付款前可以先到「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，評估風險。

另外，也可以利用「防騙視伏器」／「防騙視伏器 App」，輸入用戶名稱、銀行戶口號碼、轉數快識別代號、電話等，幫助分析安全風險。而最安全的方法，當然是透過官方渠道或認可分銷商購買產品。

資料來源：LIHKG