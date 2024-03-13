Apple新處理器A18 Pro性能曝光　支援生成式AI功能　但提升有限

蘋果iPhone 15系列於去年9月發布，其搭載的A17 Pro晶片引起了業界的廣泛關注。A17 Pro是首款採用3nm工藝的手機晶片，性能提升幅度令人印象深刻。然而，最新消息稱，蘋果即將推出的A18 Pro晶片在性能方面提升有限。



據國外數碼博主爆料，A18 Pro在Geekbench上的跑分顯示，其單核得分約為3500，多核得分約8200。與之相比，前代的A17 Pro在Geekbench 6測試中取得單核平均分2906分、多核平均分7231分的成績。可以看出，A18 Pro在單核性能方面有了明顯的提升，但多核性能則相對較為有限。

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有分析認為蘋果可能是為了延長電池續航時間而刻意降低了多核性能。不過值得注意的是，在多核方面表現強勁的對手已經迎頭趕上。據悉驍龍8Gen 4晶片在多核測試中的得分已經達到了10628分，這個成績接近M3晶片水平；聯發科天璣9400晶片的多核得分也早已超過10000分。

今年秋季將推出的iPhone 16系列將繼續搭載兩顆不同的晶片。其中iPhone 16和iPhone 16 Plus將使用A18晶片，而iPhone 16 Pro、16 Pro Max則配備A18 Pro晶片。這兩款新處理器最大的變化是採用了升級版神經引擎技術，因此iPhone 16系列也將支持生成式AI功能。

總之，在今年秋天發布的全新一代蘋果手機將會帶來許多令人期待的創新和技術突破。

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