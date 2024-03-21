Aviot TE-ZX1 3混合5單元真無線耳機｜仲同Cowboy Bebop動畫聯乘｜日本品牌Aviot 又有新的動畫聯乘機種，今次更是與SunRise名作《星際牛仔》，而且使用了頂級的3混合5單元配套；雖然套片被Netflix拍真人版拍到名譽掃地，但記者上星期參加香港記者會，實試證明絕對冇伏，仲係一對超好聽勁機。



唔止係聯乘、《星際牛仔》團隊參與設計

動畫聯乘耳機不是甚麼新鮮事，但日本品牌Aviot 今次卻玩太大了，因為這部機本身就專為紀念Sunrise名作《Cowboy Bebop星際牛仔》的25週年而設計，紅色耳機的外型是由《星際牛仔》機械設計師「山根公利」，以主角史派克·史比格的愛機「劍魚II」為concept設計。就連包裝盒、產品標誌、收納盒和充電盒都是由動畫的平面設計師上杉季明（マッハ55号）負責design，參與度之高非一般聯乘機可比。

鍾世傑攝

一般會以為耳機是因為性能差，才會用動畫去包裝呃毒毒買機，但Aviot TE-ZX1 一定不是垃圾。他採用了AVIOT最新的「三混合五單元系統」，總之就是集合了動圈／動鐵／平板3種聲音風格不同的發聲單元，還要一次過用夠5粒去播歌，層次感當然不是用單動圈加後期混音可比。此外，Aviot TE-ZX1的機身為IEM入耳式，使用3D打印成型，加上使用金屬音嘴，在市面售價過2千幾的貴價藍牙耳機中，用料都屬頂級。

其他制式都算是耳機中的頂級規格，使用IPX4防水，LDAC高清藍牙傳輸，電量達8小時+充電盒20小時。此外，本機還有一個黑色版本，是由日本樂團「凛として時雨」的鼓手，出名喜歡玩耳機、多次與耳機品牌合作的「ピエール中野」監修。但我相信用同一價錢，任何人都會選《星際午仔》版本吧？因為黑色版並沒有動畫角色的錄音。

鍾世傑攝

在日本購買的話更加送由人物設定師川元利浩繪畫的特別插畫，史派克正穿戴著Aviot TE-ZX1，非常珍寶。

而耳機中是賣大包一機送齊全部主角眾的錄音，可以單選男主角、女主角，大叔+細路+狗狗的聲音，又或是4人1狗吵吵鬧鬧的party mode。

全套耳機包括豐富的配件，比如對肌膚友好的醫療用矽膠耳塞（提供8種尺寸），用來保護耳機充電盒的膠case，充電線及爬山扣。

全套耳機包括豐富的配件

AVIOT TE-ZX1｜《星際牛仔》HK$2,680（ECTHK代理）

單元：10mm動圈＋6mm平板單元＋3枚動鐵單元

通話用收音咪：高性能MEMS收音咪×2

電池容量：單邊耳機 70mAh、充電盒 400mAh

最長通話時數：4 小時

最長連續播放時數：每邊耳機 約8小時／連同充電盒 約20小時

耳機充電時間：約1.5小時

防水性能：IPX4

Bluetooth version：5.3（支援AAC,SBC,LDAC）

仲有好多聯乘機排隊出

同場還展示了Aviot 即將發售的多款動畫／特撮聯乘機種呢！當中有《葬送的芙莉蓮》、《刀劍神域》、《Macross F》、《Macross Delta》、《反叛的魯魯修》、《幪面超人555》等等。

