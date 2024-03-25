iPhone對比android手機仲有咩優勢｜地球上現時最多人用的智能手機是google開發的Android 安卓平台，以及Apple自家經營的iPhone系統，最近連登討論區有人問，面對Android陣營愈來愈多平靚仔新手機，今時今日iPhone對比android手機仲有咩優勢？



Android是一個開放式的手機作業系統，任何廠商都可使用，有競爭有進步，無論是機款設計、硬件性能、鏡頭影相都鬥得難分難解，愈出愈靚；相比下iPhone就年年都給人一種「唧牙膏」收起最新技術，每代手機進步不大的壞印像。但你罵還罵，年輕用家提到換新手機，9成9都等同=換新iphone，最上級地位仍然不變，網民在討論區熱議當中原因，大部份人認為Apple 真正的技術優勢所餘無幾，單純靠品牌效應繼續領先：

iPhone優勢 1｜蘋果生態圈大包圍、你根本唔會想走

最多人同意因為Apple本身有齊手機iPhone、平板iPad、電腦Macbook、耳機AirPods Pro，形成生態圈互相傳送資料Airdrop、買了的app、Apple Music、iCloud雲端儲蓄都能共用，使用者不會想離開。記者非常同意，近日因不滿15 Pro Max 的相機質素另購了小米14 Ultra，每次拍片影相都很爽，但拍完要放入mac機就很頭痛。不過，近年歐盟亦開始關注Apple的所謂生態圈是否變相做成壟斷情況，更強迫apple開放第三方app下載平台的權限。

Apple有齊手機iPhone、平板iPad、電腦Macbook、耳機AirPods Pro，形成生態圈

iPhone優勢 2｜AirDrops欺凌、人人都用你要合群

首先Apple形象做得好，日本曾做過調查，Android手機用家多為上年紀的男性，而10幾歲至30歲的女性8成都用iPhone「毒L先用an機」的概定印象已根深蒂固。另一原因就是「AirDrops欺凌」，即時一班朋友影相合照，互相用AirDrops傳相，單單得你一個用android手機，要另外WhatsApp、Google Drive給你，就會有「斷六親、唔合群」的感覺，網民表示：「人好簡單嫁咋，既然都係差唔多價錢差唔多功能，邊個（平台）多人用咪用邊個囉！」根據去年一家日本電話公司的網上調查，8成日本年輕女生嫌棄Android、認為Android只有大叔在用（連結）

根據去年一家日本電話公司的網上調查，8成日本年輕女生嫌棄Android、認為Android是大叔專用機。

iPhone優勢 3｜安全性最好、銀行app截到圖已贏

有人認為Apple在手機的保安防毒方面做得最好，因為系統封閉，只限在app store下載經過官方認證的手機程式，比較少有木馬程式入浸的風險。而且FaceID的保安做得夠好，電子購物更安心。提到保安方面，網民就講起近日Payme禁止android手機用戶cap圖，認為Apple做到這點已經是優勢：「因為經常要經銀行過數，手上兩部android都唔比cap圖，焗住二手入咗部12mini….用咗差唔多一個月」原來Android版Payme已經不只無法截圖，更有可能用都用唔到（連結）

iPhone優勢 4｜堅持賣最貴、形成信仰同虛榮感

最多網民認為iPhone在性能方面已經完全落後於Android手機，餘下的只是一種虛榮感：「啲女見我用iPhone Pro Max 512GB已經知我咩料」iPhone的定價一直企硬，最平的入門機iPhone SE 今時今日依然索價$3,699（64GB），相比下人家紅米 Note 13 Pro+ 有2億像素相機都只是賣$2,999。另一個現似則可以參考手機飾物潮牌Casetify，現時仍然只提供iPhone、Google Pixel及Samsung Galaxy三個品牌的手機case。小米、Sony？對唔坐冇你份！

「啲女見我用iPhone Pro Max 512GB已經知我咩料」

iPhone優勢 5｜二手價最堅、Android機回收價跌得快

其實Android手機都有很多接近1萬元的艦艇款，比如Samsung Galaxy S24 Ultra、小米 14 Ultra等等，但買貴價 Android 手機往往會畀人笑浪費金錢，因為Android機有多個品牌在鬥出新機，選擇多換款速度快，很多手機推出半年就會減價，二手回收價自然也極快下跌；相反，一部iPhone用了兩三年只要不是爆芒壞電，仍然可賣出不俗的價錢。

手機二手價十大排名｜8款iPhone上榜Pixel 6第5位｜附Apple回收價

討論原文出處：連登討論區