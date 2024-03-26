小米米粉節2024優惠低至43折｜買POCO手機/掃地機械人/家電/屏幕｜小米於3月27日至4月10日於網店及實體店同步搞特價，除了「每日秒殺」的數量限定特價品，各種手機／家電都以優惠價發售，還可以搶現金券、限時購物禮遇、消費獎賞！更會送出1部完全免費的小米Xiaomi 14 手機！



前夜祭！3.26晚上睇實直播搶優惠品

3月26日晚上8:00 - 11:59 ，在 mi.com 將開直播講購物優惠，期間將與網民進行互動遊戲，有機會獲得「Xiaomi 14 商品兌換券」（名額1位，僅限Xiaomi 14，免郵），此外還有其他購物優惠品：

優惠1｜「預購優惠」低至5折

由即日起至3月26日晚上07:59期間，以預購價港幣$50購買以下產品，便可於3月26日晚上08:00至3月27日晚上11:59期間以特惠價支付尾數：

優惠2｜每晚12點正秒殺限量品

在米粉節活動期間（3月27至4月10日），每晚12點正都會有特別秒殺特價品上架，個人覺得掃地機械人和電腦屏幕減得最多。另外 ，由3月26日晚上8:00至4月10日晚上23:59期間，單筆訂單消費滿港幣$1000，還可鬥快搶50元至500元的購物現金券。（手機、平板及新品不適用）

3月27日｜POCO X5 5G 6GB+ 128G黑色／＄1299（原價＄1999／限50部）

3月27日｜POCO X5 5G 8GB+ 256GB（黑色/藍色）／$1,499（原價＄2199／各色限50部）

3月27日｜小米空氣淨化器 4 Pro 白色／＄1,299（原價 ＄1,899／限50部）

3月28日｜小米智能視像門鐘 3黑色／$369（原價 ＄499／限50部）

3月29日｜POCO X6 Pro 5G 12GB+ 512GB（黃色/灰色/黑色）／$2,199（原價$2,399／各色限30部）

3月29日｜xiaomi 掃拖機器人 ×10+ 白色／＄3,199（原價$5.999／限50部）

3月30日｜小米智能投影機2白色／＄2,599（原價$3,699／限30部）

3月30日｜Xiaomi Watch 2 Pro LTE（黑色/銀色）／$1,549（原價$1,699／每色限30支）

3月30日｜Xiaomi Watch 2 Pro BT（黑色/銀色）／＄1,349（原價$1,499／每色限30支）

3月31日｜Xiaomi Pad 6 8GB +256GB（迷霧藍/質感金/石墨灰）／＄2,599（原價$2,999／每色限30部）

3月31日｜Xiaomi 等離子空氣淨化器／$1,899（原價$3,299／限50部）

4月1日｜Xiaomi 掃拖機器人 ×10／$1,899（原價$3,999／限50部）

4月1日｜Xiaomi 室外攝影機BW400 Pro 套裝／$699（原價$769／限50部）

4月2日｜米家智能空氣循環扇 白色／$329（原價$459／限100部）

4月2日｜Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 白色／$1,699（原價3,999／限50部)

4月3日｜Redmi Note 12 Pro 5G 極地白 8GB + 256GB／$1,799（原價2,699／限50部）

4月3日｜Xiaomi 掃拖機器人 S10+ 白色／$1,499（原價$1,899／限50部）

4月4日｜小米顯示屏 1C 23.8英吋／$599（原價$1,299／限50部）

4月4日｜Xiaomi 無線吸塵機 G10 Plus／＄1,499（原價$1,899／限50部）

4月5日｜POCO X6 Pro 5G 12GB+ 512GB（黃色/灰色/黑色）／$2,199（原價$2399／各色限30部）

4月5日｜小米智能視像門鐘 3 黑色／$369(原價＄499／限50部)

4月6日｜Xiaomi 室外攝影機 BW400 Pro 套裝／＄699（原價＄769／限50部）

4月6日｜Xiaomi 智能空氣炸鍋 6.5L（白色/黑色）／＄569（原價＄649／每色限50部）

4月7日｜Xiaomi 30” 電競曲面顯示器｜＄1299 (原價$2299／限50部)

4月7日｜Xiaomi 無線汽車機｜＄399（原價＄449／限50部）

4月8日｜Xiaomi 超輕量無線吸塵器 黑色｜$1,499（原價$2,299／限50部）

4月8日｜Xiaomi Watch 2 Pro LTE（黑色/銀色）｜$1,549（原價$1699／每色限30支）

4月8日｜Xiaomi Watch 2 Pro BT（黑色/銀色）｜$1,349（原價$1499／每色限30支）

4月9日｜小米顯示屏 1C 23.8英吋｜$599（原價$1,299／限50隻）

4月9日｜Xiaomi 室外攝影機 標準版白色｜$219（原價＄249／限50部）

4月10日｜POCO X6 Pro 5G 12GB+ 512GB（黃色/灰色/黑色）｜$2,199（原價$2,399／每色限30部）

4月10日｜Xiaomi 掃拖機器人 S10+ 白色｜$1,499（原價$2,699／限50部）

優惠3｜手機／家電／智能家居優惠

mi.com有大量家電／智能家居／個人護理／穿戴健康器材優惠，如HK$ 209買Xiaomi 手環8，HK$ 109買Redmi Buds 4 Lite耳機。當中特別要留意，有POCO 手機以特惠價發售：比如$3,199 買 POCO F5 Pro 12GB+512GB （黑色/白色）、$799 購買 POCO C65 8GB+256GB ：

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優惠4｜累積消費冠軍免費拎小米14手機

而累積消費總額排名頭三位，會再得到以下禮券1張（4月12日發放、4月30日前使用） ，冠軍可以免費得到Xiaomi 14 商品兑換券乙張！

第一名：Xiaomi 14 商品兑換券乙張（適用於Xiaomi 14，免郵。）

第二名：Xiaomi 電視 A Pro 55 商品兑換券乙張（適用於Xiaomi 電視 A Pro 55，免郵。）

第三名：Redmi Watch 3 商品兑換券乙張（適用於Redmi Watch 3 ，免郵。）

優惠5｜鑽石山新實體店獨家減價

荷李活廣場新專賣店於3 月29日（星期五）開幕，3月29日首日到場，Like 和Follow 小米香港社交媒體（FB/IG），便可享以下優惠，包括以港幣$899購買小米空氣淨化器 4， 加港幣$1 換購一個濾芯 （價值港幣$269），限量50個。

小米之家鑽石山荷李活廣場專賣店：鑽石山荷里活廣場2樓256B-257號舖／營業時間: 星期一至日 11:00-21:00／試業時間：2024年3月27-28日／開幕時間：2024年3月29日

荷李活廣場新專賣店於3 月29日（星期五）開幕，期間將有獨家實體店優惠。

以港幣$899購買小米空氣淨化器 4， 加港幣$1 換購一個濾芯 （價值港幣$269）

以港幣$209購買Xiaomi手環8 ， 加港幣$1 換購一條Xiaomi 手環8 真皮雙圈腕帶（黑與白或時尚鏤空手鍊，價值港幣$179，二選一）限量50個。

荷李活廣場新專賣店：3月29日至4月10日贈品，數量有限，先到先得，送完即止：

優惠6 限時購物獎賞｜於3月26日晚上8:00 至10:00、3月27日至4月10日早上00:00 至02:00 和 晚上10:00至12:00 在mi.com 單筆消費滿港幣$5,000（手機、平板及新品不適用），即送Xiaomi 手環7 Pro（價值港幣$499）。



優惠7 滿額加購｜於3月26晚上8:00至4月10日晚上23:59期間，在mi.com單筆消費滿港幣$3,000（全場商品），可以加購價港幣$399換購Redmi Watch 3（原價港幣$629）。



優惠8 消費積分獎賞｜於即日至4月10日晚上11:59期內，以2,000會員積分換取「Xiaomi 手環7 Pro 」產品兌換劵乙張（不免郵），每日限量20張；產品兌換券可於3月26日晚上8:00至4月10日晚上11:59期內使用。



優惠9 港幣$200手機現金劵｜凡於即日至4月10日晚上11:59期內，每個Mi ID可於mi.com 領取「港幣$200手機現金劵」乙張一次，每日限量2000張（手機、平板可用，新品、POCO機型不適用，消費滿港幣$3,000使用），現金券可於3月26日晚上8:00至4月10日晚上11:59期內使用。



小米網站：http://mi.com/hk/