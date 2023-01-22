盤點3款浪費金錢的數碼產品　AirTag性價比低　隨時來個雙重損失

數碼產品對於男生來講就是他們的愛馬仕（Hermès）、LV，女性喜歡買包包、奢侈品，男生偏愛數碼產品。其中有些數碼產品看起來很美，買前我想要，買回來就吃灰。為了大家避免再走彎路，今天我先給大家拋磚引個玉，列舉其中三款具有代表性的數碼產品。



1）Kindle電子書

Kindle電子書當初有多火現在就有多落寞，當初大家對於電子書這種新興品類的新鮮感十足，再加之與同時期iPad打出了護眼的差異化，一時間成為眾多消費者手中必備單品。但隨著後續可替代產品的異軍突起，和大家對電紙書的熱情逐漸褪去，最終導致這個品類逐漸走向了衰退。

不發光的墨水屏幕雖然多少存在護眼的功能，但實際上看時間久了依然對視力有影像。電子書護眼這個概念本身就是個偽命題。我當年斥巨資買的Kindle至今還躺在櫃子裡吃灰，我還是更喜歡看紙質書，更有感覺。

▼▼▼3款浪費金錢的數碼產品▼▼▼

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2）PS5遊戲主機

PS5遊戲機可以說是至今非常火爆，甚至現在官方漲價之後依然還是銷售火爆。不得不承認Sony官方PS獨佔遊戲大作確實充滿魅力，《戰神》、《地平線》、《秘境探險》等一眾官方護航大作也讓很多玩家趨之若鶩。但講真的伴隨著生活節奏的加快，大部分人回家別說打開主機和電視玩遊戲了，估計連打開電腦的人都很少了。除非你確定你有大段時間能坐在客廳裡玩遊戲，否則PS5遊戲機你買回來只剩下吃灰了。

3）AirTag防丟器

蘋果的AirTag剛被推出來的時候還是比較驚艷的，至少讓丟三落四星人眼前一亮，但當新鮮感退去，入手AirTag之後卻發現幾乎平時很少用得上，可以說是幾乎沒什麼存在感的數碼裝備，關鍵價格還不便宜，原本找不到個鑰匙就很著急的了，現在再加上個AirTag，損失可能更大。 AirTag這種產品不能說完全不好，但其實日常使用起來並不是那麼的頻繁，性價比並不高。而且現在電子門禁和智能門鎖的普及大家找不到鑰匙的機會越來越小了。

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