男子用AirTags追蹤遺失行李　並靠特殊方法提供令人信服證據

自從去年蘋果公司推出AirTag以來，網絡上已經分享了多個與物品追蹤器有關的有趣故事。這一次，一名在婚禮旅行中丟失行李的男子利用AirTags和PowerPoint演示文稿向航空公司索要行李。



埃利奧特-沙羅德（Elliot Sharod）和他的妻子海倫（Helen）於4月17日從南非的婚禮飛回英國。起初，這對夫婦買的是在阿布扎比和法蘭克福停留的機票，但後來由於大流行病的影響，他們不得不重新安排航班，換了一條路線。他們成功地回到了英國，但他們的行李卻沒有。

男子用AirTags追蹤遺失行李，然後用PowerPoint詳細說明行李現在所處位置。

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幸運的是，Sharod在每個包內放置了一個AirTag，這樣他就可以在地圖上追蹤它們。多虧了Find My應用程序，這對夫婦發現他們的行李去了第一站法蘭克福，但從未被放在去倫敦的飛機上。

負責該航班的航空公司Aer Lingus表示，這些行李將被送到Sharod的家庭住址。第二天晚上，三個行李中只有兩個被送到。

在多次給愛爾蘭航空公司打電話和發電子郵件而沒有得到解決後，Sharod隨後在Twitter上抱怨，但即使這樣做似乎也不夠。這時，Sharod採取了不同的方法：他發布了視頻，甚至做了一個PowerPoint演示文稿，用Find My應用程序的截圖顯示了他丟失的行李的確切位置。

他告訴CNN，行李在皮姆利科的兩個不同地方，自4月21日以來從未移動過。然而，航空公司無法找到它，所以Sharod聯繫了警方，因為他現在認為行李是被偷的。

雖然這個傳奇故事似乎並沒有接近尾聲，但看到AirTag在這樣的情況下究竟能有多大用處，總是很有意思的。希望Sharod能夠拿回他丟失的包。

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