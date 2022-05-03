AirTag韌體最新版本改善防跟蹤功能　一個調整令它更容易被發現

近日，Apple為AirTag物品追蹤器推出了2022年的首個固件更新1.0.301，主要是在防跟蹤方面進行了優化：重點強調了如果用戶的身邊出現了未知的AirTag，將會發出更明顯的聲音來提醒用戶。



自發布以來，Apple已對AirTags進行了多項改進，以解決有關跟蹤器被用於跟蹤的擔憂。根據1.0.301的發布說明，這似乎是新的AirTag固件更新中的唯一重大變化，這意味着，這是一個受歡迎的變化：這應該會使人們更容易找到不需要的AirTag，即使它被藏在某個地方。

Apple針對AirTags進行多項改進，這次更新後要找到被藏起來的AirTag會更容易。

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值得注意的是，據MacRumors報道，Apple計劃逐步提供此固件，因此並非所有人都會立即查找到新固件。最初將有1%的AirTag用戶收到更新，10%的AirTag用戶應該在5月3日收到更新，5月9日推送25%，5月13日將全面上線。如果你在閱讀本文時，你的AirTag還沒有被更新，請耐心等待。

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