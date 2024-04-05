Tesla Model Y 減價最平34.9萬+推3種新顏色｜另有Cybertruck展出｜Tesla 公布Model Y將配合一換一計劃調整價格，最平$34.9萬即可入手一輛Model Y，另外更推出3款新顏色。



昨日(4日)Tesla宣布，為配合2024-25年度《財政預算案》的電動車首次登記稅寛減安排，Tesla亦為Model Y作出價格調整，「一換一計劃」後價格由$349,150起。

（4月5日晚上7時更新Cybertruck展出詳情）

Model Y都在香港迎來減價（資料圖片）

另外，今次更推出3款新顏色，分別為閃電銀、神秘灰及極致紅。3款顏色會隨著光線和視角而有不同的變化。

即睇Tesla Model Y 三種新顏色：

Tesla Model Y 一換一後價格

Model Y ——$349,150

Model Y長續航——$437,300

Model Y Performance——$468,905

Tesla Model Y新價及規格一覽

Cybertruck展出詳情

Tesla早前推出充滿未來感的Cybertruck將會有公眾展出活動，將於利東街作 Cybertruck 香港首次公眾展出活動！

這款革命性的全電動車輛展示了可持續發展的實踐，並促進低碳排放及環保交通的發展。憑藉其未來感十足的設計，整體結合電動卡車的實用性及出色的跑車性能，以極高的耐用性、多功能性和卓越的城市和越野性能，為汽車工程設定了新標準。

是次公眾展出活動將讓 Tesla愛好者及廣大市民有機會親身見證 Cybertruck 其極具未來性的技術。

日期：2024年4月9至18日

時間：10 AM -7PM

地點：利東街

同時誠邀車迷們參與各種綠色工作坊和關於節能及可持續發展的教育之旅，體驗可持續能源的力量！工作坊費用全免，每節設了個名額，先到先得，請依從在場工作人員指示。